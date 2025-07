Filiale Banque centrale populaire, GTA Assurances fait don de deux blocs sanitaires à des écoles au Togo

Deux blocs sanitaires modernes ont récemment été offerts aux écoles primaires publiques Centrale C/E et Gadjanga situées respectivement dans les préfectures de Blitta et d’Agou par GTA Assurances, filiale du groupe panafricain BCP. Ces nouvelles installations, conçues pour plus de 1.400 élèves, visent à garantir un environnement éducatif sain et inclusif, essentiel pour la réussite scolaire, en particulier pour les jeunes filles.

Ces initiatives font partie intégrante du plan triennal d’engagement communautaire lancé en 2022 par GTA Assurances, en partenariat avec le ministère des Enseignements primaires et secondaires du Togo. Elles illustrent l’engagement continu de GTA Assurances à soutenir les politiques publiques en faveur de l’éducation et de l’hygiène, renforçant ainsi la sécurité dans les établissements scolaires.

Les cérémonies officielles de remise ont eu lieu les 12 et 13 juin derniers, en présence d’André A. Azibli, directeur général de GTA Assurances, ainsi que des autorités administratives, coutumières et éducatives locales. Cet événement a marqué une étape significative dans l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des élèves dans les préfectures de Blitta et d’Agou.

Chaque bloc sanitaire comprend quatre cabines individuelles, spécifiquement conçues pour garantir des conditions d’hygiène optimales, conformes aux normes internationales. Ces installations modernes visent à créer un environnement propice à l’apprentissage, favorisant ainsi le bien-être et la santé des élèves.

En alignement avec les valeurs fondamentales du groupe BCP, cette initiative démontre l’engagement citoyen de GTA Assurances en faveur de projets à fort impact et durables pour les communautés locales. Ces efforts témoignent de leur volonté de contribuer activement à l’amélioration des infrastructures éducatives et sanitaires, essentielles au développement socio-économique du Togo.