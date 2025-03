Banque Atlantique fait don de deux salles de classe modernes à une école au Burkina Faso

En partenariat avec l’association Eau vive, Banque Atlantique, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP), a fait don de deux salles de classe modernes à l’école publique Poun Nord, située dans la commune de Didyr, au Burkina Faso. La cérémonie de remise de ce don, tenue le 14 mars, a réuni enseignants, élèves et parents d’élèves, en présence de Sonia Kam, représentante de Yongo Nignan, directeur général de Banque Atlantique et président de l’association Eau vive. L’événement, marqué par une forte mobilisation des communautés locales, a souligné l’importance de cette initiative pour l’avenir éducatif des jeunes et le développement de la région.

Construites selon des normes modernes et durables, ces deux nouvelles salles de classe répondent aux besoins croissants en matière d’éducation. Elles permettront de désengorger les anciennes infrastructures et d’offrir un cadre d’apprentissage adapté et plus sécurisé. Cet investissement vise à garantir un accès plus équitable à une éducation de qualité, tout en améliorant significativement les conditions d’enseignement.

«L’éducation est la clé de tout changement. Elle ouvre la voie à un avenir meilleur pour nos enfants et pour la société», a déclaré Sonia Kam lors de la cérémonie. «Banque Atlantique est fière de soutenir ce projet et de contribuer à l’édification d’une société plus juste et plus inclusive en collaborant avec des partenaires locaux engagés comme Eau vive», a-t-elle ajouté.

À travers cette initiative, Banque Atlantique réaffirme son engagement en faveur du développement social au Burkina Faso, en parfaite adéquation avec la vision du Groupe BCP, qui intègre la responsabilité sociétale d’entreprise comme un axe stratégique clé.