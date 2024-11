Officiel. Naziha Belkeziz nommée présidente-directrice générale du groupe BCP

Avec cette nomination, Naziha Belkeziz devient la première femme à occuper le fauteuil de PDG d’une banque au Maroc. Le Conseil d’administration de la Banque centrale populaire (BCP) lui a adressé toutes ses félicitations et l’a assurée de son soutien, souligne le groupe bancaire dans un communiqué.

Le Conseil d’Administration s’est dit confiant quant aux perspectives de développement du groupe BCP, sous la conduite de Naziha Belkeziz, femme reconnue pour ses compétences professionnelles et ses qualités humaines, qui a fait preuve de grandes aptitudes managériales à travers son parcours riche et diversifié.

Le Conseil d’administration a aussi vivement remercié Mohamed Karim Mounir pour le travail accompli depuis près de trente ans et son implication dans l’ensemble des phases de développement du groupe, et plus particulièrement depuis 2018, date à laquelle il a été nommé à sa présidence.

Le Conseil d’Administration, ajoute la même source, a profité de l’occasion pour rappeler l’importance du Crédit populaire du Maroc dans le paysage économique et bancaire marocain. Il a également souligné sa contribution au financement de l’économie nationale, à la mobilisation de l’épargne et à l’inclusion financière, sans oublier sa vocation d’acteur financier au niveau continental.

Naziha Belkeziz dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans les métiers de la banque, de la finance et de la gouvernance, notamment au sein du groupe Attijariwafa bank, où elle a occupé plusieurs postes stratégiques, ou encore en tant que consultante en gouvernance. Elle est aussi la première femme à occuper le poste de directrice générale au sein de la BCP.

Mohamed Karim Mounir, qui occupait le poste de PDG depuis novembre 2018, a accompli de belles réalisations durant son mandat. Sous sa présidence, la BCP a su renforcer son rang dans le top 20 africain des groupes bancaires continentaux.