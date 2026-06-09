Société

Fièvre du Mondial: attention aux applications pirates qui dérobent vos données bancaires

Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA

Revue de presseAlors que l’engouement pour la Coupe du monde de football gagne les foyers marocains, rares sont ceux qui résistent à la tentation des applications illégales de streaming, face au coût exorbitant des bouquets cryptés. Mais cette quête effrénée de gratuité s’accompagne d’un danger silencieux: des messages d’alerte circulent sur des applications sécurisées, signalant des risques de piratage bancaire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 09/06/2026 à 20h04

Depuis quelques semaines, les Marocains sont pris d’une véritable fièvre: celle de trouver, par tous les moyens, un accès aux matchs de la Coupe du monde. Face à l’inflation des abonnements aux chaînes cryptées, nombreux sont ceux qui se tournent vers des applications gratuites, mais illégales, diffusant les rencontres en direct.

«Cette frénésie de téléchargements coïncide pourtant avec la réception, par certains utilisateurs, de messages d’alerte émanant d’applications de messagerie sécurisées. Ces notifications les mettent en garde contre des risques imminents de piratage de leurs comptes bancaires», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 10 juin.

Les réseaux sociaux marocains ont été submergés, lundi 8 juin, par des mises en garde ciblant une application algérienne bien connue, «Yassine TV». Selon les témoignages, cette dernière chercherait à s’emparer des données des téléphones et, plus précisément, à extraire les accès aux applications bancaires afin d’exécuter des virements à l’insu des victimes. Le détenteur du compte ne découvre l’intrusion qu’après l’opération, trop tard pour réagir.

Des milliers de Marocains, dont une grande partie ignore les risques, continuent pourtant de recourir à ces applications suspectes, qu’ils installent sur leurs téléphones mobiles ou leurs téléviseurs connectés, mus par leur unique désir: voir les matchs du Mondial.

«Le problème s’aggrave du fait que ces applications ne proviennent pas des boutiques légales et certifiées telles que le Play Store (pour Android) ou l’App Store (pour iOS), où se trouvent pourtant des applications gratuites parfaitement licites», écrit Assabah. Le danger réside dans la vulnérabilité offerte par certaines plateformes non sécurisées, comme Downloader, à partir desquelles des milliers de Marocains téléchargent ces contenus sans aucune restriction.

Dès l’installation de l’application, le téléphone devient exposé: un virus s’infiltre en même temps que l’outil de visionnage. Les hackers peuvent alors prendre le contrôle de l’appareil, dérober les identifiants des comptes bancaires et procéder à des transferts d’argent à l’insu de l’utilisateur.

Par Hassan Benadad
Le 09/06/2026 à 20h04

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