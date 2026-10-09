Société

Fès: un camion de collecte des déchets percute neuf voitures et fait dix blessés

Un camion de collecte des déchets a percuté neuf voitures ce vendredi, dans la zone industrielle de Sidi Brahim, à Fès. (Y.Jaoual/Le360)

Un camion de collecte des déchets de la société Mecomar a percuté plusieurs véhicules, ce vendredi, à l’heure de la prière, dans la zone industrielle de Sidi Brahim, à Fès. L’accident a fait dix blessés et causé d’importants dégâts matériels.

Par Youssra Jaoual
Le 09/10/2026 à 20h16

Un camion de ramassage des ordures appartenant à la société Mecomar a provoqué, ce vendredi à la mi-journée, un accident de la circulation dans la zone industrielle de Sidi Brahim, à Fès. Le véhicule a percuté plusieurs voitures au moment de la prière du vendredi, faisant dix blessés plus ou moins grièvement atteints.

Neuf véhicules ont été endommagés dans la collision. Les blessés ont été évacués pour recevoir les soins nécessaires, tandis qu’une importante mobilisation était observée aux abords des lieux, compte tenu de l’ampleur des dégâts.

اصطدام تسع سيارات وإصابة عشرة أشخاص بفاس. Le360

L’accident a suscité l’inquiétude dans le quartier industriel. Les circonstances de la collision restent à ce stade inconnues, tout comme les raisons d’une éventuelle perte de contrôle du camion, qui reste à confirmer par les constatations en cours des autorités compétentes.

Les investigations en cours devraient permettre de faire la lumière sur les circonstances de l’accident, d’en déterminer les causes et d’établir les responsabilités. Le bilan définitif et les détails officiels sont attendus.

Par Youssra Jaoual
Le 09/10/2026 à 20h16
#Accident#Camions#Fès#Maroc

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