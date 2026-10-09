El Jadida: sept médecins convoqués dans l’affaire des faux accidents de la circulation

À El Jadida, sept médecins ont été convoqués dans l’affaire des faux accidents de la circulation, qui a déjà conduit à la condamnation de 50 personnes.. DR

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance d’El Jadida a convoqué sept médecins exerçant dans la ville, parmi lesquels des femmes, dans le cadre de l’enquête sur une affaire de faux accidents de la circulation. Celle-ci a abouti à la condamnation de 50 personnes à des peines privatives de liberté, après qu’elles ont été soupçonnées d’implication dans des opérations d’obtention illégale d’indemnités financières.

La convocation des sept praticiens fait suite à la transmission au parquet des procès-verbaux établis par les éléments de la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) de Casablanca. «Le parquet a ensuite soumis le dossier au juge d’instruction afin d’approfondir l’enquête auprès des personnes mises en cause», rapporte Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 octobre.

Les investigations se sont concentrées sur des soupçons liés à la délivrance de certificats médicaux et à la réalisation d’expertises destinées à déterminer le taux d’incapacité physique de personnes dont les dossiers concernent des accidents de la circulation soupçonnés d’être fictifs ou falsifiés. Les durées ou les taux d’incapacité auraient été exagérément majorés en contrepartie de sommes d’argent.

Les éléments de la BNPJ avaient auparavant auditionné les sept médecins et consigné leurs déclarations dans des procès-verbaux officiels avant de présenter les résultats de l’enquête au parquet. Les suspects n’ont pas été présentés directement au procureur du Roi au terme de leur audition, la décision ayant été prise de les déférer devant le juge d’instruction pour une enquête détaillée sur les faits qui leur sont reprochés.

La réactivation de ce dossier intervient après une période de gel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’El Jadida ayant rouvert l’enquête dans le cadre de la poursuite des investigations sur un réseau d’accidents de la circulation fictifs. «Cette affaire avait auparavant fait l’objet de plaintes déposées par des compagnies d’assurance, sur fond de soupçons d’exploitation des procédures d’indemnisation pour dommages corporels afin d’obtenir d’importantes sommes d’argent», écrit Assabah.

Dans le cadre de cette affaire, le procureur du Roi avait demandé au juge d’instruction de fixer une caution pour chaque médecin, de leur interdire de quitter le territoire, de retirer leurs passeports et de les placer sous contrôle judiciaire, tandis que cinq accusés ont été placés en détention préventive à la prison locale d’El Jadida.