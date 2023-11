Fès-Meknès: entrée en service de 14 centres de santé de proximité en milieux urbain et rural

Le lancement de ces centres, qui s’est déroulé en présence de Saïd Zniber, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, entre dans le cadre de l’application des hautes instructions royales relatives à la réforme du système national de santé, afin d’accompagner la mise en œuvre du chantier de la protection sociale, et dans le cadre du renforcement de l’offre de soins dans la région Fès-Meknès.

Ainsi, le ministre a procédé au lancement à Fès des services des centres de santé urbains Ville nouvelle, Sidi Brahim, Hay Tarik, Oued Fès, ainsi que de l’Espace santé jeune-Ville nouvelle et le centre de santé rural Ouled Tayeb.

Depuis Fès, Khalid Aït Taleb a également lancé la mise en service de 6 centres de santé ruraux au niveau des provinces de Taounate et de Boulemane, en l’occurrence les centres Galaz et Ouled Jamaa et des dispensaires ruraux Bab Hamra et Bab Zriba à Taounate, ainsi que les centres de santé ruraux Aït Bazza et Almiss Marmoucha à Boulemane.

Le ministre s’est rendu par la suite dans la commune Sbaâ Ayoun, dans la province d’El Hajeb, où il a donné le coup d’envoi des services d’un centre de santé urbain et d’une unité médicale de proximité, avant de procéder, à Meknès, au lancement du centre de santé urbain Ville nouvelle.

Ces centres de santé, réhabilités et équipés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, visent à renforcer et améliorer l’offre de soins dans la région Fès-Meknès. Ils répondent ainsi aux besoins croissants en services de santé dans les provinces concernées, réduisant la pression sur les autres établissements de santé de la région.

Ils permettront de desservir une population de plus de 500.000 habitants et de faciliter leur accès aux services de santé de base tels que les consultations médicales et les soins infirmiers. Ils proposeront un large panier de services de santé, notamment des consultations médicales générales, le suivi de la santé maternelle et infantile, le suivi des maladies chroniques, ainsi que des soins infirmiers.

Ces structures offriront, en outre, des services d’éducation à la santé, de sensibilisation et de santé scolaire. Elles sont dotées d’équipements biomédicaux et logistiques modernes, et disposent d’espaces dédiés aux examens, consultations médicales, soins infirmiers et programmes de santé, en plus d’autres espaces sanitaires et administratifs.

Par ailleurs, les centres ont été équipés d’un système informatique intégré qui permet de rapprocher les centres de l’environnement médical et sanitaire, et de donner aux patients la possibilité de disposer d’un dossier médical numérique leur ouvrant l’accès aux soins au niveau local et national.