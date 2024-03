Fès: ils tuent leur ami et en prennent pour 15 ans ferme

À Fès, un drame vient de trouver son dénouement. Deux jeunes hommes, deux frères, qui étaient accusés d’avoir tué leur ami, viennent de se voir infliger une peine totalisant 15 ans de prison ferme, après que la Chambre criminelle du tribunal de Fès a rendu son verdict dans cette affaire.

Selon les détails du verdict, relayés par Assabah de ce lundi 25 mars 2024, les deux frères ont commis l’irréparable après s’être disputés avec leur ami lors d’un match de football, dans l’un des terrains de proximité proches du grand stade de la ville.

Après avoir examiné ce dossier pendant un mois et demi, la Chambre criminelle a condamné le premier jeune homme, un mineur qui avait déjà des antécédents judiciaires, à cinq ans de prison ferme, et a ordonné son placement à la prison de Bourkaïz. Le jeune homme a été reconnu coupable de coups et blessures portés avec une arme, ayant conduit à une mort non préméditée.

Pour ce qui est du second individu, son frère, quant à lui majeur, il a été condamné à 10 ans de prison ferme pour «complicité dans un homicide involontaire».

Il devra également s’acquitter du versement d’une somme de 20.000 dirhams, au titre de dommages et intérêts à chacune des parties civiles dans ce procès, c’est-à-dire les parents de la victime.

Le jeune homme tragiquement décédé, indique Assabah, n’était âgé que de 19 ans et poursuivait ses études dans un lycée de Fès, où il s’apprêtait à passer le baccalauréat.

En ce qui concerne les faits qui ont conduit à sa mort, le journal précise que le jeune homme participait à un match de football, alors que l’un des deux frères, qui ont entre-temps été condamnés, faisait partie de l’équipe adverse.

Une dispute a éclaté entre eux en plein match, et s’est transformée en bagarre.

Les personnes présentes sur place ont, dans un premier temps, réussi à les séparer, mais le plus jeune des deux frères a décidé d’aller chercher son aîné à leur domicile, pour régler son compte à leur ami.

Ils ont alors intercepté le jeune homme au moment où il rentrait chez lui, et des coups mortels lui ont été assénés.

Les deux frères condamnés disposent de dix jours pour faire appel de leur jugement, s’ils le souhaitent. Une vidéo, enregistrée au moment des faits et circulant sur les réseaux sociaux, prouve sans l’ombre d’un doute leur culpabilité dans cette affaire.