Casablanca: la police enquête sur le mystérieux décès d’un SDF

Âgé d’une quarantaine d’années, un homme sans domicile fixe a été retrouvé sans vie hier, dimanche 18 février 2024 dans l’espace où il s’était installé avec son épouse, près des locaux d’une grande entreprise, à Sidi Bernoussi, dans la proche banlieue de Casablanca.

Alors que les circonstances de ce décès ne sont pas encore déterminées par les enquêteurs, selon Assabah de ce mardi 20 février 2024, «ce couple, connu dans ces lieux depuis plusieurs mois, avait fait croire aux riverains que leur baraquement, construit anarchiquement, aurait été détruit, sans qu’ils ne bénéficient d’une alternative. Selon plusieurs sources, le couple aurait été chassé de cette baraque par une famille qui vivait dans le voisinage, à cause de leur comportement, dont une consommation excessive d’alcool».

Le quotidien précise que depuis, le couple de SDF, «le quadragénaire et son épouse, erraient en ville au cours de la journée, avant de rejoindre, au soir, cet espace situé près des locaux d’une grande entreprise de Sidi Bernoussi, pour y passer leur nuit».

Assabah indique qu’hier, dimanche 18 février 2024, «l’épouse s’est présentée vers treize heures aux services de la police judiciaire de Sidi Bernoussi, pour leur annoncer que son époux était décédé à l’aube».

D’après des interlocuteurs interrogés par le quotidien, «l’épouse a affirmé aux enquêteurs qu’ils étaient tous deux en état d’ébriété la veille au soir, et s’étaient endormis, ivres», et leur a ensuite précisé que «lorsqu’elle s’est réveillée à l’aube, elle a découvert que son époux était sans vie, et avait des blessures à la tête».

Cette femme a aussi expliqué qu’«après avoir hésité, elle a décidé d’alerter la police judiciaire de Sidi Bernoussi», des hésitations qui la placent d’emblée dans la liste des suspects potentiels, indiquent les interlocuteurs d’Assabah.

En attendant les résultats de l’enquête, ouverte sous la supervision du parquet général compétent, précise le quotidien, «le corps de la victime a été transféré à la morgue, pour une autopsie, afin de déterminer les causes de son décès».