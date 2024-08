Fès: feu vert pour la création du Groupement des collectivités territoriales Fès-Meknès Distribution

Lors d’une session extraordinaire tenue le lundi 26 août, les membres du conseil communal de Fès ont donné leur aval à la convention portant création du groupement des collectivités territoriales Fès-Meknès Distribution, qui sera chargé de superviser la gestion des services de distribution d’eau et d’électricité, ainsi que de l’assainissement liquide dans la région Fès-Meknès.

L’objectif est de préparer le terrain à la création future d’une Société régionale multiservices (SRM), conformément à la loi 83-21, qui vient réformer le système actuel de gestion des services de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide.

Dans une déclaration à la MAP, Abdeslam El Bakkali, président du conseil communal de Fès, a indiqué que ce groupement sera l’une des parties prenantes des SRM. «Cette initiative aura un grand bénéfice sur la gestion de certains services publics importants, à savoir l’eau potable, l’électricité et l’assainissement liquide au niveau de la région», a-t-il souligné.

Abdeslam El Bakkali a assuré que toutes les mesures ont été prises pour garantir l’équité territoriale et que les services seront fournis aux citoyens dans les meilleures conditions possibles, avec une gestion rationnelle et efficace.

Le groupement Fès-Meknès Distribution aura pour mission non seulement de gérer les services de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide, mais aussi d’assurer la mise en œuvre des projets visant à généraliser l’approvisionnement en eau et en électricité, notamment dans les zones rurales. Cette approche globale se fera en partenariat avec l’État et les autres acteurs concernés, garantissant ainsi une coordination efficace des efforts pour améliorer les infrastructures et les services dans toute la région.

Selon le projet de la convention relative au fonctionnement du groupement Fès-Meknès Distribution, ce dernier sera structuré autour d’un conseil dont le nombre de membres sera déterminé par le ministère de l’Intérieur. À sa tête, un bureau sera dirigé par un président et quatre vice-présidents, élus par les membres du groupement. Cette structure de gouvernance assurera une représentation équilibrée des différentes collectivités territoriales impliquées et facilitera la prise de décision.

La convention de partenariat approuvée lors de cette session extraordinaire concerne les 194 collectivités territoriales de la région, réparties sur les neuf préfectures et provinces. Elle vise à impliquer activement ces collectivités dans le vaste chantier de réforme des secteurs de la distribution d’eau et d’électricité et de l’assainissement liquide.