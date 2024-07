Fès: Hamid Chabat et son épouse déchus de leur mandat d’élus communaux

Le ministère de l’Intérieur a validé la décision prise le 7 mai dernier par le conseil de la commune de Fès concernant la révocation de Hamid Chabat et de son épouse du conseil de l’arrondissement de Zouagha. L’ancien secrétaire général de l’Istiqlal et sa femme avaient obtenu ces deux sièges en se présentant sur la liste «rameau de l’olivier» lors des élections communales du 8 septembre 2021, rapporte Assabah du vendredi 5 juillet.

Le président du pôle urbain a annoncé la vacance des deux sièges. Il a, en outre, indiqué que le membre du conseil d’arrondissement Nadia Jridi, qui talonnait l’épouse de Chabat, Fatima Tarik, dans la liste de candidature, représentera cette liste dans la commune tout comme Raouf Abdellaloui remplacera Hamid Chabat.

La liste «rameau d’olivier» avait obtenu 3 sièges au conseil de la commune et 4 au conseil d’arrondissement lors des dernières élections communales. Chabat et sa femme, qui se sont installés en Turquie, ont été révoqués en raison de leurs absences injustifiées aux sessions du conseil communal. Les élues du PPS et du RNI, Sanae Jouahari et Sara Khaddar, ont également été révoquées.

Cette dernière fait l’objet d’un avis de recherche après s’être enfuie en Turquie quand son nom a été évoqué par les enquêteurs dans l’affaire de corruption qui a secoué la commune de Fès. Une affaire dans laquelle était impliqué l’adjoint du maire et ex-député Abdelkader Boussairi, qui a écopé d’une lourde peine de prison.

Le nombre de conseillers communaux démis de leurs fonctions s’est élevé à 9 après la révocation, par le passé, de 5 conseillers, dont 3 sont affiliés au PJD.