Fausse alerte à l’École Al Jabr: un élève de 15 ans arrêté

Lors de la gestion de la fausse alerte à la bombe à l'école Al-Jabr de Casablanca

L’affaire des fausses alertes visant des établissements scolaires à Casablanca connaît un nouveau développement. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, vendredi 13 novembre, l’arrestation d’un élève de 15 ans, soupçonné d’être à l’origine de menaces terroristes fictives ayant ciblé plusieurs établissements de la métropole.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un établissement scolaire casablancais a reçu, vendredi matin, deux appels téléphoniques provenant d’un numéro inconnu. Leur auteur menaçait de faire exploser une voiture piégée devant la façade de l’école. Face à la gravité du signalement, le protocole de sécurité prévu pour ce type de menace a été immédiatement déclenché et une enquête judiciaire ouverte.

Les investigations menées par la police judiciaire préfectorale, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont permis d’établir le caractère fictif de la menace et d’identifier son auteur présumé, un mineur de 15 ans, qui a été interpellé dans l’après-midi.

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Les menaces avaient notamment visé le groupe scolaire Al Jabr, dont deux sites, celui de l’Oasis à Casablanca et celui du secondaire à Bouskoura, avaient été la cible d’un appel menaçant d’une attaque à la voiture bélier. Reçu vers midi, cet appel avait conduit la direction à déclencher son plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et à étendre, par précaution, le confinement aux autres sites du groupe, notamment ceux du primaire et de Dar Bouazza.

Dans un courrier adressé aux familles, le directeur de l’établissement, Cyrille Loffroy, avait détaillé les mesures prises et l’intervention des forces de police et de la Gendarmerie royale pour sécuriser les abords des différents sites. Le confinement avait finalement été levé vers 14 heures, après que les autorités eurent établi le caractère infondé de la menace.

Dans son communiqué, la DGSN indique par ailleurs que les recherches se poursuivent pour interpeller un deuxième élève mineur, soupçonné d’avoir participé à ces actes visant plusieurs établissements scolaires de Casablanca. Le parquet compétent a ordonné une enquête judiciaire afin de déterminer les motivations et les circonstances de cette affaire.