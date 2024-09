Extension de la Promenade maritime de Casablanca, les habitants du quartier El Hank ravis

L'espace à côté du Phare de Casablanca a été réaménagé et équipé d'installation sportives et récréatives. (A.Gadrouz/Le360)

La Promenade maritime de Casablanca sur la corniche connaît une extension. Du côté du Phare d’El Hank, là où était installé jadis un grand bidonville connu sous le nom du «Centre», les habitants se réjouissent de voir que cet espace laissé pendant une longue durée à l’abandon et souffrant d’un manque accru d’entretien a fait peau neuve.

«C’est une très belle initiative. Ici, là où on se situe, la scène était désolante, des ordures et des déchets jonchant le sol. Mais maintenant avec ce réaménagement, ces équipements sportifs et récréatifs pour enfants, nous sommes très satisfaits et heureux de pouvoir en bénéficier enfin», déclare cet habitant du quartier El Hank.

Le réaménagement de cette zone fait partie du projet d’extension de la Promenade maritime qui commence à la Mosquée Hassan II et se prolonge jusqu’au Morocco Mall.

«Cet endroit, avant qu’il n’y ait le bidonville qui a été rasé dernièrement, était appelé «centre» par ses habitants. Ce réaménagement était vraiment nécessaire et salvateur», lance un autre riverain.

Pour rappel, le projet de réaménagement de la corniche de Ain Diab mobilise des investissements de 100 millions de dirhams hors voiries et parkings. Il consiste en la mise en valeur de la promenade du boulevard de la corniche.