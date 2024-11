Exode rural: attaquer le mal à la racine

L’exode rural prend de l’ampleur en raison du manque d’efficacité des projets de développement lancés dans les zones rurales reculées.

En effet, «le manque d’infrastructures de base, les problèmes du chômage, l’augmentation du taux d’abandon scolaire, surtout parmi les filles, compliquent la vie des familles qui travaillent dans le secteur informel et comptent sur une agriculture nourricière qui ne répond plus à leurs besoins vitaux», fait remarquer le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 30 novembre et 1er décembre.

Dressant ce constat qui interpelle à plus d’un titre, Al Akhbar s’est interrogé sur le sort des programmes de développement ciblant ces zones reculées et qui ont coûté des milliards au budget de l’Etat.

Certes, écrit Al Akhbar, «il y a des efforts déployés par le gouvernement, en application des orientations royales en matière de développement rural mais les résultats restent en deçà des attentes des habitants de ces zones reculées, surtout dans les domaines de l’éducation, de raccordement au réseau électrique, de l’alimentation en eau potable, de l’irrigation, des équipements et des services publics».

Cet état de fait, souligne le quotidien, nécessite la mobilisation d’enveloppes budgétaires importantes, tout en définissant les zones d’intervention et la mise en place de stratégies de développement claires sur la base de données réelles.

En parallèle à ces actions, le quotidien souligne la question du suivi et de la mise en application du principe constitutionnel de corrélation entre responsabilité et reddition des comptes. C’est ainsi, conclut Al Akhbar, que le phénomène de l’exode rural pourrait être freiné, évitant ainsi aux villes les bidonvilles, les ceintures de précarité, la criminalité et d’autres fléaux sociaux.