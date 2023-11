La coalition gouvernementale bute sur la gestion du Fonds de développement rural

La coalition gouvernementale a réussi à surmonter les difficultés causées par le choix du département qui supervisera le Fonds du développement rural et des zones de montagne (FDRZM) dont le budget est estimé à 50 milliards de dirhams. Ce Fonds avait provoqué la tension entre l’ancien chef du gouvernement, Abdelilalh Benkirane et le ministre de l’Agriculture de l’époque, Aziz Akhannouch, qui avait intégré la gestion du FDRZM dans son département, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du mardi 14 novembre. Sauf que l’on cherche aujourd’hui à réintégrer ce fonds dans son département d’origine en l’occurrence le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville.

Un département qui conserve encore tous les dossiers et les secrets rassemblés par Abdeslam Misbahi quand il était chargé du secrétariat d’Etat du Développement territorial. Selon des sources gouvernementales, la question de la gestion du FDRZM a provoqué un conflit entre les chefs de la majorité gouvernementale après que le groupe parlementaire du PAM a présenté un amendement qui confère la gestion de ce fonds au ministère de l’Habitat dirigé par Fatima Zahra Mansouri. La dirigeante PAMiste ne cache pas son désir de reprendre la gestion de ce fonds vital notamment après les dégâts causés par le tremblement de terre qui a frappé la province d’Al Haouz.

Elle a d’ailleurs, rapporte une source d’Al Ahadath Al Maghribia, tenu une réunion élargie à la fin de la semaine dernière au siège de son département avec tous les directeurs et les responsables de ce secteur consacrée à la «recherche d’arguments solides pour soutenir la gestion de ce fonds par son département». La même source indique que les conclusions de cette réunion ne sont pas encore connues. La ministre plaidera auprès du Chef du gouvernement une gestion unilatérale de ce fonds par son département ou dans le cas échéant conjointement avec le ministère de l’Agriculture. Sauf que le directeur qui gère actuellement le FDRZM ne semble pas prêt à céder facilement un budget colossal qui atteint 50 milliards de dirhams.