Été 2024: voici les grandes lignes du plan d’action de la ville de Casablanca

Le Conseil de la ville de Casablanca vient de dévoiler un plan d’action intégré courant sur toute la durée de la saison estivale dans la métropole. Un programme qui prévoit un ensemble d’animations, accompagnées de l’installation d’infrastructures améliorées.

Ainsi, à partir du 1er juillet, les plages de Lalla Meryem et Aïn Diab seront dotées de nouveaux équipements récréatifs et sportifs, placés sous l’identité visuelle «Casa Plage», renforçant ainsi l’attractivité touristique de Casablanca. Les estivants pourront profiter de divers espaces dédiés aux sports de plage, de scènes pour des spectacles gratuits, de zones pour des concours, ainsi que d’aires de jeu pour enfants.

Sont également prévus des équipements de confort, dont des transats, des parasols, des chaises et des tables, qui seront proposés à la location, mais qui n’occuperont que 20% de la surface du sable. Les 80% restants seront laissés libres à l’usage totalement gratuit des estivants pour l’installation et la baignade. À ce propos, la commune invite ces derniers à signaler aux autorités et agents de la force publique présents sur place toute demande illégale de paiement de frais ou d’obligation d’utilisation des équipements loués.

Côté animation, la commune a concocté, en collaboration avec divers intervenants, un programme d’activités culturelles et artistiques qui débutera dès le week-end prochain. Les spectacles et performances se dérouleront sur la promenade de la mosquée Hassan II et dans plusieurs places publiques, notamment la place Mohammed V, la place Rachidi, la place des Nations Unies, le parc de la Ligue arabe et le parc du Vélodrome. Les seize arrondissements de Casablanca participeront également à l’organisation d’autres activités de proximité.

Et pour garantir la propreté des espaces publics, la commune de Casablanca a mis en place un dispositif de nettoyage renforcé. Comme durant la période de Aïd Al-Adha, près de 6.000 agents de propreté seront mobilisés, dont une centaine dédiés spécifiquement aux plages de Aïn Diab. De plus, 100 poubelles supplémentaires seront installées le long des promenades, et des équipements spécifiques de nettoyage, dont des cribleuses, seront déployés dans les plages.

Un programme de sensibilisation sera lancé en parallèle, en partenariat avec diverses associations et institutions, afin de promouvoir la propreté dans l’environnement urbain et appeler les Casablancais à lui signaler toute accumulation de déchets via les réseaux sociaux. Les informations détaillées sur le calendrier et les horaires des activités et des animations sont consultables sur les plateformes numériques de wecasablanca.