L'Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) célèbre ses 20e, 21e et 22e promotions, après deux années de pandémie marquées par la suspension de cet évènement majeur de l’institution fondée par feu Sa Majesté Hassan II en 1995 et bénéficiant de la Présidence d’Honneur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

La cérémonie de remise des diplômes a été présidée par Abdellatif Jouahri, président du conseil d'administration de l'université, et par le Dr Amine Bensaïd, président de l'université, en présence de Abdellatif Miraoui, ministre de de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, des représentations diplomatiques, les ambassadeurs de Corée du Sud et de Tunisie, et de personnalités du monde de la finance et des affaires tels que Mohamed Kettani, PDG d'Attijariwafa Bank, Mohamed Karim Mounir, PDG de la Banque Populaire, ainsi que du monde politique et des collectivités territoriales à Ifrane et Meknès, en plus de la présence de Chakib Benmoussa, Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, invité d'honneur pour cette cérémonie.

Abdellatif Jouahri et le Dr Amine Bensaïd, en leur qualité de chancelier et de président du conseil d'administration et président de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, ainsi que les présidents de comités du conseil d’administration de l’université, ont tenu un point de presse samedi 11 juin 2022. Il s’agit de Larbi Belarbi, président du comité académique, de Mohamed Kettani, président du comité développement, et de Karim Mounir, président du comité finances et budget.

Ce rendez-vous a été l'occasion de dresser le bilan du plan stratégique 2020-2025, qui vise à faire rayonner l’université en Afrique et au Moyen-Orient et à fournir au Royaume de jeunes actifs formés aux meilleurs standards internationaux.

Le modèle d'AUI se distingue par une éducation américaine qui repose sur le système des arts libéraux (Liberal Art Education) tout en étant profondément ancré dans sa culture marocaine.

Notons qu'AUI est la seule université en Afrique à avoir obtenu l’accréditation du plus prestigieux organisme d’accréditation américain –NECHE (the New England Commission for Higher Education), qui accrédite les universités de Harvard et MIT, entre autres.

La commission d’évaluation NECHE a déclaré que l’Université Al Akhawayn, bien que n’étant âgée que de 27 ans, était prête à franchir une nouvelle phase d’excellence.

Le chancelier Abdellatif Jouahri et le Président Amine Bensaid ont notamment détaillé l’articulation et l’exécution de cette nouvelle phase d’excellence et son imbrication dans le plan stratégique 2020–2025.

Le plan en question vise également à doubler le nombre d'étudiants universitaires au cours de la période mentionnée tout en attirant les meilleurs bacheliers. Pour ce faire, l’université est en cours de renforcement de ses infrastructures et de développement continu de son offre académique en phase avec les besoins des écosystèmes économiques et technologiques locaux et régionaux.

«Les ressources financières nécessaires à la réussite de cet ambitieux plan mentionné sont mobilisées en dehors des fonds de l'Etat, le soutien financier donné à l'université est alloué, uniquement, pour soutenir les bourses d'études, a déclaré Abdellatif Jouahri aux médias, soulignant que l'Université Al Akhawayn était une université publique, indépendante et à but non lucratif.

«Notre ambition est de continuer à avoir un impact sur le Maroc tout en intensifiant ce dernier. Une de nos plus grandes priorités est la diversification des classes socioprofessionnelles; nous avons atteint, en 2021, 50% d’étudiants bénéficiant d’une bourse ou d’une aide financière», a affirmé de son côté, Amine Bensaïd, selon lequel «cette augmentation conséquente du nombre d’étudiants se fait en alignement avec notre politique de qualité et de sélection. La rentrée universitaire 2021 a connu 93% de nouveaux étudiants détenant une mention au baccalauréat, dont 70% avec des mentions “Bien” et “Très bien”. Le reste provient essentiellement d’autres systèmes éducatifs comme l’américain, l’espagnol ou encore l’italien et ceux du Moyen-Orient».

Amine Bensaïd a souligné que l'Université Al Akhawayn avait adopté une approche d’apprentissage favorisant l’autonomie de ses étudiants et leur bien-être. Cela permet à ces derniers de s’épanouir et de développer des compétences qui vont au-delà de l’aspect technique et qui, aujourd’hui, qui sont indispensables dans des environnements professionnels hautement compétitifs.

Ainsi, l'Université Al Akhawayn forme des ingénieurs totalement rompus aux enjeux business des entreprises et des managers avec de solides connaissances techniques.

L’université travaille à préparer une nouvelle génération d'étudiants capables de briller dans les secteurs de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, du metavers et de la science des données, mais aussi dans bien d’autres disciplines encore peu connues aujourd’hui.

Al Akhawayn a choisi d'être une université pionnière dans l'innovation au niveau international avec un focus Africain et Moyen-Oriental.

La cérémonie de remise de diplôme d'AUI inaugure la mise en œuvre de la nouvelle génération d'innovations que l'Université Al Akhawayn a développée pour capitaliser sur la vitesse de changements vertigineuse dans le monde du travail et sur toutes les opportunités que la nouvelle génération est capable de créer.

L'Université Al Akhawayn a développé une approche permettant à l'étudiant de gérer ses orientations et ses opportunités d'emploi ou de projets d'entrepreneuriat de manière intégrée. Cela se matérialise, entre autres, par le lancement de plusieurs programmes en alternance, en collaboration avec des entreprises marocaines et internationales de premier plan comme Alstom, Leyton et DACHSER Logistics et par un système de double-mentorat: par les managers et par les pairs (c'est à dire d’autres étudiants, ayant réussi).

Concrètement, cette nouvelle stratégie vise, sur un horizon de trois ans, à garantir aux étudiants engagés dans ce programme l’obtention de trois offres d’emploi ou un projet de start-up avant même de quitter les bancs de l’université. Les résultats de cette première année sont très prometteurs, puisque l’institution se rapproche des 50% de lauréats sortants qui ont obtenu au moins une offre d’emploi avant la fin de cette année académique.

Sur le volet de l’entrepreneuriat, l’Université Al Akhawayn a développé une plateforme d’incubation de start-up. L’incubateur adopte tous les codes des plus grandes plateformes internationales en proposant du coaching et mentoring de haut niveau assurés par des top managers marocains et internationaux, ainsi que des voies de financement à travers des «ventures capital» marocains et nord-américains.

Il vise à mettre en place les environnements adéquats permettant aux étudiants et aux professeurs d’AUI de collaborer avec des investisseurs nationaux et internationaux pour répondre aux besoins locaux.

Les étudiants d'AUI engagés dans ce programme bénéficient de l’expertise des équipes des institutions siégeant dans son conseil d'administration comme Bank Al-Maghrib, Banque Populaire, Attijariwafa bank, CDG, CIH Bank, Crédit Agricole, OCP et Maroc telecom, ainsi que des entreprises partenaires d’AUI, telles que DACHSER Logistics, Alstom, Leyton, DEVOTEAM AFRICA, Maroc Numérique Cluster, HPS, Bank of Africa ou encore UN Migration.

Sur le plan académique et sur celui de la vie estudiantine, l’Université Al Akhawayn propose un alignement sur les principes et constats relevés plus haut.

L’institution a depuis sa création adopté le modèle académique américain des arts libéraux (Liberal Art Education) et continue de le développer et de le renforcer. La spécificité de ce modèle est la combinaison d’une approche favorisant liberté intellectuelle et esprit critique tout en reposant sur un haut niveau de responsabilisation, d’éthique et d’auto-discipline.

Actuellement l’Université compte 50% de professeurs internationaux, experts internationaux dans leurs domaines, et 76% du corps professoral sont détenteurs d’un doctorat. AUI dispose de plus de 500 partenariats académiques et de recherches avec les plus prestigieuses universités dans le monde comme Boston College, George Washington University ou encore Science-Po Paris, permettant à plus de 72% de ses étudiants de profiter d'une mobilité internationale.

L’université dispose aujourd’hui d’un large réseau «d’Alumni» (le réseau des anciens étudiants) de plus de 7.000 professionnels, avec une forte capacité d’influence. Aujourd'hui, 82% d’entre eux exercent au sein de multinationales leur offrant des possibilités de mobilité internationale, ce qui fait que 30% de nos anciens étudiants exercent actuellement à l’étranger. Et en tout, 10% des anciens étudiants d'Al Akhawayn University sont des entrepreneurs.