Essaouira: coup d’arrêt à un vaste trafic de produits cosmétiques périmés

Les éléments de la Gendarmerie Royale opérant au centre territorial de Taftacht, rattaché à la compagnie d’Essaouira, viennent de porter un coup d’arrêt majeur à des activités illégales d’un réseau criminel spécialisé dans la commercialisation et la distribution de produits cosmétiques contrefaits, altérés et arrivés à péremption. Cette opération de sécurité soigneusement coordonnée s’est soldée par l’interpellation de trois individus, dont une femme, ainsi que par la saisie de quantités considérables de marchandises qui allaient inonder plusieurs marchés dans différentes régions du Royaume, indique Al Akhbar de ce vendredi 17 juillet. L’enquête a débuté à la suite d’investigations de terrain approfondies menées par les services de la gendarmerie. Ces recherches ont été déclenchées après que le propriétaire légitime de la marque commerciale originale a recueilli des informations précises faisant état de la vente, dans la périphérie d’Essaouira, plus précisément dans la commune de Taftacht, de produits cosmétiques dont l’emballage et les caractéristiques étaient presque identiques à sa propre gamme de produits.

Toutefois, la date de péremption de ces articles était dépassée, ce qui en faisait un danger direct et immédiat à la santé d’éventuels utilisateurs, tout en constituant une infraction grave: de la fraude et de l’escroquerie. Afin de neutraliser les suspects en flagrant délit, un piège a été installé, directement coordonné par les officiers de divers services sécuritaires. Le propriétaire légitime de la marque a lui-même pris contact avec les faussaires, en se faisant passer pour un client fortuné, désireux d’acquérir une cargaison importante de ces produits. Un rendez-vous a ainsi été fixé dans la commune de Taftacht, pour sceller cette transaction, fictive. Dès l’arrivée des suspects dans les lieux, des éléments de la Gendarmerie Royale, par leur intervention surprise, ont pu maîtriser les trois personnes impliquées et saisi l’intégralité du stock qui avait été préparé. Un examen préliminaire a permis de confirmer la date de péremption avancée des articles, indique Al Akhbar.

Lors des procédures réglementaires de perquisition et de saisie, les enquêteurs de la police judiciaire ont effectué un inventaire détaillé de l’ensemble des produits retrouvés. Ces échantillons ont été consignés, afin d’être soumis aux expertises techniques indispensables auprès de laboratoires spécialisés, afin d’analyser précisément leur composition chimique, de certifier leur origine exacte et de déterminer s’ils ont fait l’objet d’une falsification pure et simple ou d’un reconditionnement illégal de stocks qui étaient initialement périmés. En parallèle, les enquêteurs ont consigné la déposition formelle du propriétaire de la marque originale, qui a réaffirmé sa volonté inébranlable de poursuivre en justice tous les membres de ce réseau pour le préjudice moral et financier subi, ainsi que pour les risques majeurs encourus par les consommateurs.

Grâce aux investigations judiciaires en cours, menées sous la supervision directe du parquet compétent, les ramifications de ce réseau criminel commencent à se dévoiler. Les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller d’éventuels complices de cette chaîne de distribution illégale et pour en cartographier points de revente au Maroc. Ces efforts d’enquête ont déjà eu des résultats, en révélant des ramifications de ce réseau dans la région de Nouaceur, où d’autres perquisitions ont permis de localiser et de saisir d’autres cargaisons de produits similaires, stockées dans des conditions déplorables.