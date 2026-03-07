Enseignement supérieur: partenariat entre la Fondation Mohammed VI et l’UEMF au profit des enfants de la Sûreté nationale

​La Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales du personnel de la Sûreté Nationale et l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès ont conclu, au cours de cette semaine de mars 2026, une convention de partenariat visant à coopérer dans les domaines de l’enseignement supérieur et à faciliter l’accès des enfants de la famille de la Sûreté Nationale à la formation universitaire privée.

​Les clauses de cette convention-cadre prévoient que les enfants des fonctionnaires de police, qu’ils soient en activité ou à la retraite, ainsi que les orphelins de la famille de la Sûreté Nationale, bénéficieront de bourses d’études et de réductions sur les frais de scolarité. Ces avantages s’appliquent à l’ensemble des formations et des spécialités proposées par l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès.

​Le programme permettra concrètement aux enfants des agents de bénéficier de réductions significatives sur les frais de scolarité, allant jusqu’à l’octroi de bourses d’études complètes et gratuites spécifiquement dédiées aux orphelins de la Sûreté Nationale. L’attribution de ces aides repose principalement sur des critères d’excellence académique et sur le mérite des étudiants.

​Au-delà du volet social, cet accord ouvre la voie à une collaboration plus large entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale et l’université par la mise à disposition des infrastructures de l’institution pour les programmes de formation continue et spécialisée des services de police. Il prévoit également la mise en place de mécanismes d’échange d’expertises et d’expériences dans les domaines scientifiques d’intérêt commun.

Cette convention s’inscrit dans la stratégie de la Fondation Mohammed VI visant à diversifier et à renforcer l’offre éducative et sociale au profit de ses membres. À travers cette démarche, l’institution entend contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires de police, afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions au service de la sécurité du pays et des citoyens.