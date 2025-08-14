Société

En plein été, les principales artères d’El Jadida étouffent sous les déchets

انتشار الأزبال بالجديدة

Des bennes d'ordures débordant de déchets à El Jadida. (H.Ouajmane/Le360)

Depuis plusieurs jours, la ville d’El Jadida et plus particulièrement ses avenues centrales, fait face à une situation environnementale préoccupante: des monceaux d’ordures jonchent les trottoirs et les coins de rue, transformant des axes très fréquentés en véritables foyers d’insalubrité.

Par Hafida Ouajmane
Le 14/08/2025 à 11h00

Lors d’une tournée effectuée par Le360 dans plusieurs points stratégiques d’El Jadida, notamment au cœur du centre-ville, le constat est sans appel: sacs-poubelle éventrés, restes de repas abandonnés sur les trottoirs, papiers et bouteilles en plastique éparpillés, parfois amoncelés à même le sol. Ces déchets s’accumulent non seulement à proximité des poubelles débordantes, mais aussi aux carrefours et à l’angle des rues, donnant l’impression d’un abandon total.

Bien que les camions-bennes passent à intervalles réguliers, leur action reste insuffisante: après leur départ, des résidus demeurent éparpillés et finissent par se décomposer sous le soleil brûlant, dégageant une odeur nauséabonde persistante.

انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة
انتشار الأزبال بالجديدة

انتشار الأزبال بالجديدة. le360

Cette situation est particulièrement préoccupante en cette période estivale où El Jadida accueille un grand nombre de touristes et de résidents saisonniers. Les visiteurs, venus profiter du littoral et des animations estivales, sont souvent contraints de longer des trottoirs malodorants, ce qui nuit considérablement à l’attractivité de la ville et à son image de destination balnéaire.

Au-delà des nuisances visuelles et olfactives, la prolifération des déchets favorise la présence de mouches, moustiques et rongeurs, augmentant le risque de propagation de maladies.

En attendant des mesures concrètes, l’insalubrité persiste et donne aux avenues emblématiques d’El Jadida un visage peu reluisant, à mille lieues de l’image que la ville souhaite renvoyer à ses visiteurs et à ses habitants.

Fès: une puanteur insoutenable émise par la décharge menace la santé des habitants et l'environnement

Traité plastique: Paris déplore l'obstruction d'«une poignée de pays»

Mohammedia: les parcs publics entre insupportable négligence et dangers pour les enfants

Traité mondial sur le plastique: Genève peine à trouver un accord

