Société

En nombre réduit, des jeunes de la génération Z manifestent de nouveau à Casablanca

الانشقاقات تضرب صفوف شباب جيل Z وتضعف حضورهم في الشارع

Lors de la manifestation organisée samedi 18 octobre à Casablanca. (A.Gadrouz/Le360)

Par Adil Gadrouz
Le 18/10/2025 à 19h26

VidéoNeuf jours après leur dernière action, des jeunes de la génération Z se sont retrouvés ce samedi 18 octobre sur la place des Nations-Unies à Casablanca. Le rassemblement, toujours limité à des dizaines de personnes, a lieu alors que le «mouvement» est traversé par de nombreuses divisions. Les images.

Quelques dizaines de jeunes seulement ont répondu à l’appel. Ce recul traduit un essoufflement visible du «mouvement», traversé de l’aveu même de ses sympathisants par de nombreuses divisions. Les revendications restent les mêmes: une école publique digne et un système de santé de qualité accessible pour tous.

«Nous, les jeunes, affirmons clairement que la réforme des systèmes de santé et d’éducation doit être profonde et immédiate, et non étalée sur de longues années», indique un manifestant.

Mais derrière cette détermination affichée, le mouvement n’est pas épargné par des tensions internes. Des désaccords sur l’organisation et la stratégie ont commencé à émerger, révélant une fragilité structurelle. «Récemment, des divisions sont apparues au sein du mouvement de la génération Z. Je tiens à préciser que ce mouvement n’a pas de leader. La génération Z n’est ni un parti ni un mouvement politique. Ce sont des jeunes d’une même tranche d’âge qui sont sortis dans la rue pour exprimer leurs revendications», poursuit-il.

Alors que les appels à la manifestation ont été lancés sur les réseaux sociaux dès le 13 octobre, très peu ont répondu présent. Le mot d’ordre semblait circuler rapidement, donnant l’illusion d’une mobilisation importante à venir. Stories, tweets et vidéos accumulaient les vues et les réactions. Mais sur le terrain, la réalité a été tout autre.

Par Adil Gadrouz
Le 18/10/2025 à 19h26
#Jeunes au Maroc#Casablanca#Education#Santé#Manifestations

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Du virtuel à la rue: quand les jeunes réinventent la politique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

GenZ212. Famille, école, société: qui encadre encore les jeunes?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation

Articles les plus lus

1
Les raisons sordides qui ont conduit Abdelmadjid Tebboune à emprisonner Nacer El Djinn
2
Parties prenantes, objectifs, capacités: tout savoir sur le centre de maintenance aéronautique militaire de Benslimane
3
Sahara: Staffan de Mistura acte la prééminence de l’autonomie, salue la dynamique US et presse Alger d’agir
4
Infrastructures: la trémie de Aïn Atiq en bonne voie de réalisation
5
Régine Villemont: la voix de son maître ou la VRP du régime d’Alger
6
Debunk. Infrastructures gazières: aucune discussion en cours entre Rabat et Ankara 
7
Mondial U20: RAM affrète deux Dreamliner pour la finale Maroc–Argentine
8
Fnideq: dispositif de sécurité renforcé pour contrer de nouvelles tentatives de migration vers le préside de Sebta
Revues de presse

Voir plus