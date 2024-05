En images: artilleurs et fantassins des FAR effectuent des exercices majeurs lors de l’African Lion 2024

Des régiments composés d’artilleurs et de fantassins des Forces armées royales (FAR) ont participé à des manœuvres d’ampleur au Sahara marocain, et ce dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2024 qui se poursuit jusqu’au 31 mai.

Ainsi, les images diffusées par les pages officielles des FAR sur les réseaux sociaux montrent que moult armes, essentiellement de l’artillerie lourde à grande puissance, ont été déployées aux fins de ces exercices, à l’instar de l’obusier d’origine américaine «M109 howitzer», du lanceur de grenade «Mk19», des lourdes mitrailleuses «Browning M2» ou encore des canons antiaériens «ZU-23-2», entre autres équipements militaires.

Lors de ces exercices à balles réelles, les officiers et soldats de l’armée royale marocaine font clairement montre d’une parfaite maîtrise et d’une capacité de manipulation sans faille des différentes armes précitées.

Cette 20ème édition mobilise environ 7.000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), aux côtés des FAR et des Forces armées américaines. Ces manœuvres, les plus importantes conduites en Afrique, se dérouleront dans les localités de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

Cet exercice vise à renforcer l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes. Il constitue une plateforme incontournable pour l’échange de procédures et d’expériences, notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.