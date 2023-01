Passage en revue d'agents de police en uniforme et en civil, dans l'enceinte d'une préfecture.

Un total de 9.488 agents de police ont bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice budgétaire 2022, a annoncé dimanche la Direction générale de la sûreté nationale, précisant qu'il s'agit d'une hausse de 1.337 bénéficiaires en comparaison avec l’année 2021.

Dans un communiqué publié dimanche, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que les délibérations des jurys ont abouti à la promotion de 6.326 agents en uniforme et 3.162 agents en civil. A noter qu'un intérêt particulier a été accordé aux agents de grades inférieurs et moyens.

Le jury s’est basé sur une charte d’évaluation des performances des fonctionnaires et de leur notation annuelle selon des critères précis, dont la compétence professionnelle, le mérite, la performance et l’ancienneté dans l’exercice du métier et dans le grade.

Le communiqué précise par ailleurs que la DGSN accorde une importance particulière à la promotion au choix, une option avant-gardiste. Il s’agit également de l’une des principales incitations administratives qui encouragent les fonctionnaires de police à faire preuve de plus de sacrifice et d’abnégation lors de l’exercice de leurs missions de protection des citoyens, de préservation de leurs biens et d’amélioration de la qualité des prestations offertes.