El Jadida: un menuisier écope de 8 ans de prison pour le viol de son ex-femme

La cour d’appel d’El Jadida a condamné dernièrement un menuisier à 8 ans de prison ferme pour avoir kidnappé, violé et filmé son ex-femme.. DR

La Cour d’appel d’El Jadida a condamné dernièrement un menuisier à 8 ans de prison ferme pour avoir kidnappé, violé et filmé son ex-femme. Le mis en cause a été poursuivi en état d’arrestation par le procureur général du roi, rapporte le quotidien Assabah du mercredi 29 novembre.

Selon les éléments de l’enquête, la police judiciaire a reçu une plainte de la victime dans laquelle elle déclare avoir été enlevée et violée par son ex-mari après lui avoir demandé de l’accompagner au siège de la gendarmerie pour régler le dossier d’un accident de la route dans lequel ils étaient impliqués tous les deux.

L’ex-épouse l’a accompagné à bord de sa moto mais en cours de route il a changé de direction pour l’emmener dans un lieu isolé où il l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui tout en filmant avec son portable.

Par la suite, il a tenté de l’emmener vers une destination inconnue au lieu de la déposer chez elle. Désemparée, la victime a sauté de la moto en pleine course et fut blessée dans plusieurs parties de son corps. Elle fut transportée à l’hôpital où on lui a prodigué les soins nécessaires avant de se diriger vers le siège de la police où elle a déposé une plainte contre son ex-mari.

Le quotidien Assabah souligne qu’en coordination avec les éléments de la police judiciaire, un piège a été tendu à l’accusé pour l’arrêter. Placé en garde à vue, ce derniera déclaré aux enquêteurs qu’il s’est marié avec la plaignante qui a vécu avec lui dans un appartement loué. Mais, poursuit-il, ces derniers temps son comportement a changé en refusant de satisfaire ses désirs sexuels et en quittant souvent la maison sans le prévenir. Et l’accusé de poursuivre qu’ils se sont mis d’accord pour un divorce par consentement mutuel mais qu’ils sont restés en contact et ont même des relations sexuelles dans des lieux isolés.

Interrogé sur l’accusation de viol, l’accusé a déclaré à la police judiciaire que ce jour-là ils ont convenu de se rendre dans le lieu où ils ont l’habitude de se retrouver. Il a indiqué qu’il a filmé ses ébats sexuels pour garder les vidéos comme souvenirs avant de mettre fin à leurs relations sexuelles «illégitimes». Quand son ex-femme s’en est aperçue, elle a commencé à crier le poussant, dit-il, à l’obliger à subir des rapports sexuels sadiques.