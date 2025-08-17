El Jadida: un été chaud pour le tribunal de première instance

Au tribunal d’El Jadida, l’audience de mercredi dernier a braqué les projecteurs sur une série d’affaires aux enjeux variés: spoliation présumée de terrains forestiers, trafic international de drogue, vols et autres délits de droit commun.. Dr

Au tribunal d’El Jadida, une audience très attendue a réuni, mercredi dernier, avocats, magistrats et un public nombreux autour de dossiers brûlants. Spoliation présumée de terrains forestiers, tentative de trafic international de drogue, vols et délits de droit commun: plusieurs affaires ont été examinées, révélant l’ampleur et la diversité des contentieux portés devant la justice, indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 18 août.

Dès l’ouverture de l’audience, la salle du tribunal affichait complet. Les avocats, en nombre, ont pris place aux premiers rangs. Face à l’affluence, les agents de sécurité ont rappelé les consignes de discipline, imposant silence et extinction des téléphones portables. Dans une atmosphère solennelle, le juge Othmane Nahal a déclaré la séance ouverte «au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi», avant d’inviter les avocats à organiser les dossiers prêts à être plaidés.

Le dossier le plus attendu concernait une grande affaire d’accaparement présumé de terrains situés dans la forêt de Haouzia. Quatorze prévenus, dont treize en détention provisoire, comparaissaient pour falsification de documents, faux témoignages et obtention frauduleuse de titres de propriété. Selon l’accusation, les mis en cause auraient tenté de s’approprier des terrains reboisés par l’État depuis 1958, en s’appuyant sur des actes de propriété contestés. Une expertise judiciaire a révélé que les documents brandis par les principaux accusés correspondaient en réalité à un autre terrain, situé à plusieurs dizaines de mètres. Cette affaire, initiée par une plainte déposée auprès de la cour d’appel de la ville, a conduit à l’incarcération des suspects et à l’ouverture d’enquêtes approfondies, mettant en lumière un système organisé de falsification immobilière.

Un autre dossier sensible impliquait trois jeunes arrêtés par la gendarmerie maritime de Jorf Lasfar, relate Assabah. Ils sont accusés de possession et tentative d’exportation de plusieurs tonnes de résine de cannabis à bord d’un bateau rapide. Le parquet a ordonné une expertise technique sur l’embarcation afin de confirmer la présence de traces de stupéfiants. Dans l’attente des résultats, le tribunal a décidé de reporter l’examen du dossier au 25 août.

Outre ces affaires d’envergure, la Chambre correctionnelle a également examiné plusieurs dossiers de droit commun. Un premier dossier concernait un jeune homme interpellé dans un centre commercial de la ville après avoir tenté de dérober plusieurs produits alimentaires. Présenté devant le tribunal, son avocat a produit des certificats médicaux établissant que son client souffrait de troubles psychologiques, plaidant ainsi pour une prise en compte de son état de santé.

Un second dossier portait sur un accident mortel impliquant un chauffeur de bus poursuivi pour avoir causé la mort d’un mineur à El Jadida. Devant la Cour, son avocat a sollicité une remise en liberté provisoire, arguant de l’âge avancé de son client et de l’absence d’antécédents judiciaires.

Par ailleurs, le tribunal a eu à traiter plusieurs affaires liées à la consommation et au trafic de drogues, notamment la détention et la commercialisation de comprimés psychotropes, ainsi que de résine de cannabis. Un dernier dossier a concerné un prévenu en état d’ivresse poursuivi pour abus sur mineure.