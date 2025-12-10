Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés

La nuit a été longue pour les habitants du quartier Al-Moustakbal, dans la zone urbaine Al-Massira à Fès. Deux immeubles adjacents, de quatre étages et abritant huit familles, se sont effondrés. Selon le bilan établi par les autorités locales, 19 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées, avec des degrés de gravité variables.

Aussitôt alertées, les autorités locales et les services de sécurité, épaulés par les équipes de la protection civile, se sont rendus sur place pour entamer les opérations de recherche et de sauvetage. Un périmètre de sécurité a été établi autour des structures effondrées et les habitants des logements avoisinants ont été évacués par précaution, afin de prévenir tout danger supplémentaire.

Les blessés ont été transportés au Centre Hospitalier Universitaire de Fès pour passer les examens nécessaires et recevoir les soins appropriés. Les opérations de recherche se poursuivent toujours, les équipes de secours s’efforçant de retrouver et de porter assistance à toute personne susceptible d’être encore coincée sous les décombres.