Société

Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés

Les opérations de secours après l'effondrement de deux immeubles résidentiels à Fès.

L’effondrement de deux immeubles à Fès, survenu dans la nuit du 9 au 10 décembre 2025 au quartier Al-Moustakbal, a vu son bilan s’alourdir. Selon les autorités locales, 19 morts et 16 blessés sont désormais recensés, tandis que les recherches se poursuivent sans relâche pour retrouver d’autres victimes potentielles.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 07h52

La nuit a été longue pour les habitants du quartier Al-Moustakbal, dans la zone urbaine Al-Massira à Fès. Deux immeubles adjacents, de quatre étages et abritant huit familles, se sont effondrés. Selon le bilan établi par les autorités locales, 19 personnes ont perdu la vie et 16 autres ont été blessées, avec des degrés de gravité variables.

le360

Aussitôt alertées, les autorités locales et les services de sécurité, épaulés par les équipes de la protection civile, se sont rendus sur place pour entamer les opérations de recherche et de sauvetage. Un périmètre de sécurité a été établi autour des structures effondrées et les habitants des logements avoisinants ont été évacués par précaution, afin de prévenir tout danger supplémentaire.

Les blessés ont été transportés au Centre Hospitalier Universitaire de Fès pour passer les examens nécessaires et recevoir les soins appropriés. Les opérations de recherche se poursuivent toujours, les équipes de secours s’efforçant de retrouver et de porter assistance à toute personne susceptible d’être encore coincée sous les décombres.

Par La Rédaction
Le 10/12/2025 à 07h52
#effondrement#immauble#Fès

LEs contenus liés

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

L’œil de Carlos. Un énième effondrement dans l’ancienne médina de Casablanca

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Effondrement d’un immeuble à Fès: l’urgence d’un urbanisme responsable

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: chronique d’un drame annoncé, les survivants racontent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Effondrement d’un immeuble à Fès: un bilan provisoire de neuf morts et sept blessés

Articles les plus lus

1
Historique: le Maroc remporte la bataille du caftan à l’Unesco
2
«La faute à la qualité du bâti et au non respect de la loi»: désolation après la mort de 19 personnes dans l’effondrement de deux immeubles à Fès
3
Connaissez-vous l’ODM?
4
Inscription du Caftan au patrimoine de l’UNESCO: quand Alger se ridiculise à New Delhi
5
Effondrement de deux immeubles à Fès: le bilan s’alourdit à 19 morts et 16 blessés
6
La grande thésaurisation: pourquoi le cash résiste à toutes les réformes?
7
Que cherche à cacher Tebboune en refusant de libérer Rafik Khalifa, bien qu’il ait purgé sa peine?
8
Réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda: un chantier stratégique achevé en un temps record
Revues de presse

Voir plus