Éducation: ce qu’il faut savoir sur les 181 établissements scolaires qui seront construits en 2025

Un total de 181 nouveaux établissements scolaires seront construits à travers le pays en 2025. Ce programme prévoit également l’extension des structures existantes avec l’ajout de 2.094 salles de classe supplémentaires. Une enveloppe budgétaire de 2,3 milliards de dirhams sera allouée pour financer cette expansion et soutenir l’effort d’équipement des infrastructures éducatives, selon la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de la loi de finances 2025.

Ce programme totalise la création de 20 écoles communautaires, 55 écoles primaires, 62 collèges et 44 lycées répartis dans tout le pays. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 30 nouveaux établissements verront ainsi le jour, à savoir 3 écoles communautaires, 8 écoles primaires, 12 collèges et 7 lycées, accompagnés de 286 nouvelles salles de classe pour soutenir la demande croissante. L’Oriental prévoit la construction de 14 établissements, répartis entre 5 écoles primaires, 5 collèges et 4 lycées. Une infrastructure qui sera complétée par 198 salles de classe supplémentaires pour absorber l’afflux d’élèves.

Pour Fès-Meknès, 15 établissements sont planifiés, dont 2 écoles communautaires, 4 écoles primaires, 5 collèges et 4 lycées, avec un renfort de 276 salles de classe dans les établissements existants. La région de Rabat-Salé-Kénitra bénéficiera de 23 nouveaux établissements, incluant 1 école communautaire, 8 écoles primaires, 8 collèges et 6 lycées, avec un apport significatif de 245 salles de classe supplémentaires.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, 10 nouveaux établissements sont programmés: 3 écoles communautaires, 4 écoles primaires, 2 collèges et un lycée, avec 221 salles de classe en extension pour répondre aux besoins locaux. Casablanca-Settat verra la construction de 31 établissements, comprenant 4 écoles communautaires, 11 écoles primaires, 9 collèges et 7 lycées, ainsi que 231 salles de classe additionnelles pour soutenir la forte demande.

À Marrakech-Safi, 23 établissements supplémentaires seront construits, avec 1 école communautaire, 3 écoles primaires, 11 collèges et 8 lycées, en plus de 154 nouvelles salles de classe. La région de Drâa-Tafilalet bénéficiera, quant à elle, de 14 nouveaux établissements, répartis entre 3 écoles communautaires, 3 écoles primaires, 6 collèges et 2 lycées, avec 235 salles de classe en renfort.

16 nouveaux établissements, comprenant 3 écoles communautaires, 7 écoles primaires, 3 collèges et 3 lycées, ainsi que 218 salles de classe supplémentaires, seront construits dans le Souss-Massa. Guelmim-Oued Noun bénéficiera d’un nouvel établissement (un lycée), accompagné de 20 salles de classe.

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra se verra dotée de 3 nouveaux établissements, comprenant une école primaire, un collège et un lycée, avec l’ajout de 10 salles de classe. Enfin, Dakhla-Oued Ed-Dahab accueillera un collège et une salle de classe pour renforcer son offre éducative.

Tableau des établissements scolaires Région Écoles communautaires Primaires Collèges Lycées Total Nombre annuel de salles de classe par extension des établissements existants Tanger-Tétouan-Al Hoceima 3 8 12 7 30 286 L’Oriental 0 5 5 4 14 198 Fès-Meknès 2 4 5 4 15 276 Rabat-Salé-Kénitra 1 8 8 6 23 245 Béni Mellal-Khénifra 3 4 2 1 10 221 Casablanca-Settat 4 11 9 7 31 231 Marrakech-Safi 1 3 11 8 23 154 Drâa-Tafilalet 3 3 6 2 14 235 Souss-Massa 3 7 3 3 16 218 Guelmim-Oued Noun 0 0 0 1 1 20 Laâyoune-Sakia El Hamra 0 1 1 1 3 10 Dakhla-Oued Ed-dahab 0 1 0 0 1 0 Total 20 55 62 44 181 2,094

L’offre éducative sera également renforcée par la construction de 15 nouveaux internats et la transformation de 40 écoles satellites en écoles communautaires accueillant déjà plus de 300 élèves.

Quant à la réhabilitation des établissements d’éducation et de formation existants, ces opérations, bénéficiant d’un budget d’environ 2,1 MMDH en 2025, prévoient le remplacement des salles construites en préfabriqué, la réhabilitation de tous les espaces éducatifs en les raccordant aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que la construction de murs de clôture et la mise en place d’un système de maintenance préventive garantissant la préservation de ces espaces en bon état.

Les travaux de réhabilitation et de réparation des établissements pionniers figurent parmi les priorités, avec 2.500 interventions prévues, réparties entre le primaire (2.000 opérations) et le collégial (500 opérations). Ces interventions visent à restaurer et à maintenir les établissements de première ligne qui accueillent un grand nombre d’élèves.

Les autres établissements bénéficieront également d’importants travaux de réhabilitation, avec un total de 7.400 opérations prévues. Ce vaste programme inclut diverses catégories d’interventions pour renforcer la sécurité et l’accès aux services essentiels dans les établissements scolaires.

En premier lieu, 1.000 opérations concerneront la construction et la réparation de clôtures et murs afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel éducatif. Par ailleurs, 1.200 raccordements seront réalisés pour améliorer l’approvisionnement en eau potable, garantissant ainsi un accès sécurisé à l’eau pour les élèves et le personnel.

Le programme prévoit également 800 opérations de renouvellement et de réhabilitation des réseaux d’eau existants, ainsi qu’un nombre équivalent de raccordements et approvisionnements en électricité, afin de moderniser les infrastructures et d’assurer un approvisionnement continu en énergie et en eau.

Les installations sanitaires seront aussi renforcées avec 2.000 interventions de construction et de réparation, permettant aux établissements de disposer de services sanitaires fonctionnels et sûrs pour tous les usagers. Un total de 800 raccordements au réseau d’assainissement sanitaire seront également effectués pour assurer des conditions d’hygiène optimales.

En ce qui concerne les salles de classe construites en préfabriqué, 600 d’entre elles seront remplacées par des installations démontables plus durables et adaptées aux normes actuelles. Enfin, 200 opérations de réhabilitation seront réalisées au niveau du secondaire.

Tableau des opérations de réhabilitation Opération Nombre en 2025 Travaux de réhabilitation et de réparation des établissements pionniers : Primaire 2.000 Collégial 500 Travaux de réhabilitation et de réparation des autres établissements : Clôtures et murs 1.000 Raccordement et approvisionnement en eau potable 1.200 Renouvellement et réhabilitation du réseau 800 Raccordement et approvisionnement en électricité 800 Construction et réparation d’installations sanitaires 2.000 Raccordement au réseau d’assainissement sanitaire 800 Remplacement des classes construites par des installations démontables 600 Travaux de réhabilitation et de réparation du secondaire 200 Total 9.900