École supérieure d’architecture de Rabat: un workshop pour explorer de nouvelles démarches innovantes

Lors du workshop organisé par l’École supérieure d’architecture de Rabat, de l’Université internationale de Rabat (UIR), encadré par des professeurs et chercheurs venant d’Italie, de France et du Royaume-Uni.

L’École Supérieure d’Architecture de Rabat, de l’Université Internationale de Rabat, organise chaque année une vingtaine de workshops internationaux centrés sur des thèmes liés à l’architecture, à l’urbanisme et au patrimoine.

Ces workshops sont au cœur même de l’identité de l’école et sont réalisés en partenariat avec plusieurs établissements à travers les Amériques, l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Cette semaine, un workshop international a été organisé au profit des étudiants de cinquième année, encadré par des professeurs, praticiens et chercheurs venant d’Italie (Polytechnique de Milan), de France et du Royaume-Uni (Université de Westminster).

Cet événement a réuni environ une centaine d’étudiants marocains et étrangers, leur permettant d’explorer différentes thématiques innovantes telles que les quartiers intelligents et durables, les paysages urbains historiques et la restauration des bâtiments anciens, dans le but de leur fournir des connaissances théoriques et des compétences pratiques.

Cette collaboration interculturelle et multidisciplinaire a offert aux étudiants une expérience enrichissante et diversifiée, comprenant des conférences, des études de cas et des exercices pratiques, renforçant ainsi leur compréhension des enjeux contemporains liés aux défis socio-économiques et environnementaux du cadre bâti au Maroc.