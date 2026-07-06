E-commerce et fausses commandes: un gang de pilleurs de marchandises neutralisé

Les services de sécurité de Tikkiouine ont récemment démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie et la fraude ciblant les commerçants via les plateformes de commerce électronique. Les membres de cette bande avaient transformé l’espace numérique, initialement conçu pour faciliter les transactions, en un piège redoutable pour s’emparer de marchandises de grande valeur sans en payer le prix, indique le quotidien Assabah de ce mardi 7 juillet.

Cette affaire remet sur le devant de la scène les risques croissants liés à l’essor du e-commerce, en particulier à une époque où de nombreux professionnels acceptent des commandes en ligne sans disposer de garanties suffisantes pour protéger leurs droits. Selon les données de l’enquête, les éléments de la police judiciaire de la zone de sécurité de Tikkiouine ont procédé, jeudi dernier, à l’interpellation de quatre individus, âgés de 29 à 38 ans. Ces derniers sont soupçonnés d’être impliqués dans une série d’escroqueries bien ficelées ayant visé plusieurs propriétaires de magasins spécialisés dans la vente d’appareils électroménagers.

L’action policière a été déclenchée à la suite du dépôt de plusieurs plaintes concordantes par des commerçants lésés, a précisé Assabah. Ces victimes ont affirmé avoir fait l’objet d’un stratagème criminel orchestré par des individus se faisant passer pour des clients ordinaires souhaitant acquérir des équipements domestiques. Une fois d’accord sur les modalités de la vente et le lieu de livraison, les suspects prenaient possession de la marchandise avant de prendre la fuite à bord de véhicules, profitant de l’effet de surprise et de la confiance aveugle de leurs interlocuteurs pour s’éclipser sans régler la facture.

Les investigations approfondies ont révélé que le réseau opérait selon un mode opératoire minutieusement préparé. Tout commençait par un premier contact via des applications et des plateformes numériques où les escrocs manifestaient un intérêt sérieux pour l’achat. Ils fixaient ensuite un rendez-vous pour la livraison en dehors des locaux commerciaux ou dans des endroits discrètement sélectionnés à l’avance. Cette configuration tactique leur permettait de charger rapidement les appareils et de déguerpir avant même que les victimes ne se rendent compte de la supercherie. Grâce aux recherches techniques et aux surveillances de terrain menées par la police judiciaire, les suspects ont pu être formellement identifiés et leurs mouvements suivis à la trace. Une opération de police ciblée a finalement permis leur arrestation, mettant ainsi un terme définitif à leurs activités illicites. Cette intervention opportune a permis d’éviter que d’autres commerçants ne tombent dans le piège de cette méthode frauduleuse, qui reposait principalement sur l’exploitation abusive de la confiance inhérente aux transactions électroniques modernes.