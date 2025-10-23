Droits de l’enfant: l’approche par compétences, objet d’un colloque international à Skhirat

Ghizlane Benjelloun, vice-présidente et Julie Dénommée, directrice générale du Bureau international des droits des enfants, à Skhirat le 23 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Placé sous la présidence d’honneur de Son Altesse royale la princesse Lalla Meryem, le colloque sur les droits de l’enfant a été marqué par la conclusion d’une convention de coopération entre l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) et le Bureau international des droits des enfants (IBCR).

Le colloque a axé ses débats sur deux tables rondes qui ont abordé des thématiques liées aux «enjeux liés aux droits de l’enfant» et «l’approche par compétences, innovation en Afrique».

Ghizlane Benjelloun, vice-présidente de l’ONDE, a souligné que les efforts de l’Observatoire sont au cœur de la vision royale qui «place l’enfant au centre du développement humain» et qui vise à «ancrer durablement la culture des droits de l’enfant dans les politiques publiques et des pratiques professionnelles».

Julie Dénommée, présidente de l’IBCR, un organisme basé au Canada, s’est déclarée ravie d’institutionnaliser un nouveau partenariat avec l’Observatoire national des droits de l’enfant que préside la princesse Lalla Meriem indiquant que le thème du colloque «L’approche par compétences» trace la voie à la concrétisation du respect des droits de l’enfant et en faire une réalité.

Fatima Zahra Bilgha, chargée de mission auprès de la vice-présidente de l’ONDE, a mis l’accent sur «la volonté commune d’agir concrètement pour renforcer les compétences et la coopération autour des droits de l’enfant, au Maroc et en Afrique. C’est en unissant nos forces et expériences que nous pourrons construire un avenir où chaque enfant africain verra ses droits pleinement respectés».