Drapeau du Polisario: Alsa convoquée par les autorités de Casablanca

La récente polémique autour de l’intégration du drapeau du Polisario dans le système wifi à bord des bus de la société Alsa n’a pas laissé les autorités locales indifférentes. Pour comprendre les circonstances de cette affaire, une réunion d’urgence a eu lieu lundi 28 août 2023.

La réunion, qui s’est tenue en présence des autorités locales, de la maire de Casablanca, et des représentants de Casa Transports et de la société Alsa, a permis d’examiner les circonstances entourant cette polémique. Selon un communiqué de la wilaya, la direction d’Alsa, qui dit «partager la position des autorités et le sentiment des citoyens marocains à propos de cet acte», a attribué cet incident à «une faille technique ayant conduit à l’inclusion du symbole du Polisario dans le système wifi à bord de ses bus».

Lire aussi : Scandale, le drapeau du Polisario sur le clip officiel de la CAN

Les représentants d’Alsa ont également expliqué que «cette plateforme est gérée par une entreprise tierce», tout en assurant «avoir rapidement sollicité la correction de cette erreur dès qu’elle a été portée à sa connaissance».

Devant la gravité de la situation et dans une démarche proactive pour prévenir de tels incidents à l’avenir, la wilaya de Casablanca, appuyée par l’autorité en charge des transports urbains, ont exigé la résiliation du contrat liant Alsa à l’entreprise responsable de cette plateforme wifi.

Pour rappel, les passagers des bus d’Alsa doivent se connecter sur la plate-forme www.alsawifi.es et choisir le drapeau du pays souhaité pour accéder au réseau wifi gratuitement. Un produit payant haut de gamme est aussi disponible, sur la même plate-forme, pour les passagers qui préfèrent le très haut débit. Sur la liste des pays, figure le drapeau du Polisario sous la mention Western Sahara.

Alsa présente ses excuses

Acceptant cette requête, les représentants d’Alsa se sont engagés à résilier ce contrat. Ils ont aussi présenté leurs excuses pour cette «erreur involontaire», tout en réaffirmant leur respect indéfectible pour l’intégrité territoriale du Maroc et leur engagement envers les principes et valeurs du pays.

Toujours selon le communiqué de la wilaya, «cette réunion a été l’occasion d’examiner les moyens de suivre les activités de l’entreprise et de communiquer et informer les autorités sur tout ce qui pourrait affecter les intérêts nationaux et le service de transport urbain par bus».

C’était aussi l’occasion, pour la direction d’Alsa Casablanca, d’exprimer sa bonne foi et ses efforts pour surmonter les difficultés et renforcer la coopération constructive entre toutes les parties concernées, responsables de la gestion du secteur des transports urbains dans la métropole.