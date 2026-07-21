Dissimulés dans des boîtes de biscuits: plus de 2 millions d’euros interceptés par les douanes à l’aéroport de Casablanca

Dans les premières heures de la matinée de mardi, les services douaniers de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, opérant en étroite coordination avec la Direction générale des douanes, ont mis en échec une tentative de contrebande de devises d’une ampleur exceptionnelle. Un ressortissant mauritanien a été interpellé en flagrant délit de possession d’une somme colossale non déclarée, alors qu’il s’apprêtait à embarquer à destination de Dubaï, aux Émirats arabes unis, indique le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 22 juillet.

L’opération s’est déroulée juste avant la finalisation des formalités d’enregistrement du vol de la Royal Air Maroc, dont le décollage était prévu à deux heures et quart du matin. Alertés par un comportement suspect, les agents de douane ont intercepté le voyageur pour le conduire vers un bureau de contrôle spécialisé afin de procéder à une fouille approfondie de ses bagages. Les inspections ont rapidement confirmé les soupçons des agents en mettant au jour une importante quantité de billets en euros dissimulés avec soin.

Afin de tromper la vigilance des contrôleurs, le suspect avait minutieusement réparti les coupures dans trois cartons de biscuits de haute qualité, recouvrant les paquets de billets avec les emballages originaux portant la marque commerciale du produit. Lors des premières vérifications, l’individu a tenté de minimiser les faits en affirmant qu’il ne s’agissait que de friandises qu’il s’apprêtait à offrir en cadeaux. Cependant, le comptage légal des devises saisies a révélé un montant dépassant deux millions d’euros, soit une contre-valeur supérieure à 22 millions de dirhams, écrit Assabah.

Cette arrestation est le fruit d’une stratégie de ciblage avancée déployée par l’Administration générale des douanes. Cette approche repose sur la surveillance minutieuse des profils suspects, l’analyse de leurs itinéraires et le suivi de leurs mouvements, bien avant leur passage au contrôle physique. À la suite de cette découverte, la police judiciaire a été saisie afin de mener une enquête, sous la supervision du parquet compétent. Selon les premiers éléments recueillis, le suspect était arrivé au Maroc une vingtaine de jours plus tôt en provenance de Mauritanie. Les enquêteurs privilégient la piste d’un réseau structuré de fuite de capitaux, dans lequel l’individu aurait agi en tant que passeur chargé de transporter ces fonds vers leur destination finale. Les investigations se poursuivent actuellement pour retracer l’origine exacte et la destination ultime de ces sommes, tout en activant les canaux de la coopération sécuritaire internationale afin d’identifier d’éventuels ramifications transfrontalières et de démanteler l’ensemble de ce réseau financier occulte.