Lydec prépare la prochaine saison hivernale et établit les plans d’actions nécessaires pour la meilleure gestion des épisodes pluvieux.

A l'approche de la saison pluvieuse, Lydec mobilise ses équipes et ses moyens d’intervention sur le terrain, pour réaliser les opérations de curage nécessaires du réseau et vérifier les ouvrages au niveau du Grand Casablanca et de Mohammedia.

Dans ce but, des réunions d’information et de coordination sont tenues avec les autorités de la ville. Lydec dispose ainsi d’un plan d’actions territorialisé détaillant les préparatifs de la saison hivernale. En particulier, un planning d’hydrocurage du réseau d’assainissement liquide est établi, partagé avec les autorités et en cours d’exécution par le délégataire casablancais, afin de renforcer la capacité des collecteurs et de prévenir les débordements, notamment au niveau des points bas.

Pour mener à bien ces actions préventives ainsi que les interventions de terrain lors des épisodes pluvieux, Lydec peut mobiliser les moyens suivants.

- Moyens humains: de 700 à 1.000 agents, selon l’évolution des bulletins météorologiques, dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés dans l’assainissement

- Moyens matériels: 241 unités (50 camions hydrocureurs et aspiratrices, 19 mini-cureuses, 165 fourgons, fourgonnettes et camions grues et 7 véhicules 4x4) et 155 pompes dédiées aux différentes interventions sur le réseau d’assainissement.

Pour rappel, tout au long de l’année, Lydec veille au bon fonctionnement de plus de 6.800 km de réseaux d’assainissement liquide. L’entreprise mène des actions préventives visant à entretenir les ouvrages et à renforcer la capacité de transfert du système de collecte des eaux usées et pluviales.

Ces actions portent sur plusieurs points.

- L’inspection et le nettoyage de tous les ouvrages spécifiques du territoire de la gestion déléguée (stations de relèvement, dessableurs, déversoirs d’orage, bassins de régulation des eaux pluviales, exutoires en mer, grilles et avaloirs…)

- L’inspection télévisée et pédestre des collecteurs pour détecter les anomalies et planifier les opérations de renouvellement

- Le curage hydraulique des collecteurs tertiaires

- Le curage manuel et mécanique des collecteurs principaux et des ouvrages de réception (grilles et avaloirs) des eaux pluviales

- La réhabilitation et le renouvellement du réseau d’assainissement.

Depuis le début de l’année, et dans le cadre de la maintenance préventive qui se poursuit en préparation de la saison des pluies, Lydec aura inspecté, à fin 2021, plus de 266 km de réseaux et curé plus de 800 km de réseaux en préventif et plus 240 km en curatif, ce qui permettra d’extraire environ 25.000 tonnes de sédiments contenus dans le réseau et les ouvrages (soit l'équivalent de la charge de 1.086 camions semi-remorques).

En temps de pluie, Lydec met en place un dispositif de pilotage suivant trois niveaux d’alerte.

- Alerte, mobilisation: de fortes pluies sont annoncées dans les prochaines 48 heures, les équipes d’intervention sont maintenues soit en alerte à domicile, soit en regroupement en vue de préparer leur déploiement sur le terrain. Les affectations des équipes et le planning de relève sont validés.

- Déploiement: l’arrivée de fortes pluies est confirmée par les observations radar et Météo Maroc, les équipes se déploient en moins d’une heure sur le terrain et sont prêtes à intervenir sur les ouvrages en cas de besoin. Les équipes peuvent être affectées à des postes fixes de surveillance ou à des rondes de contrôle, selon le plan d’actions partagé avec les autorités.

- Intervention: l’événement pluvieux de forte intensité est en cours, les moyens présents sur le terrain sont en action et sont déplacés suivant l’évolution de l’événement. L’information remonte régulièrement des agents placés sur le terrain au Centre de veille et de conduite centralisée ou à la cellule centrale de gestion de crise et à la direction générale. Les moyens sont complétés si nécessaire.

Assainissement des eaux pluviales : 3 grands projets achevés

Afin d’assurer l’assainissement des nouvelles zones urbaines et pour répondre aux problématiques liées aux débordements en temps de pluie, Lydec mène des projets de renforcement et de renouvellement des réseaux d’assainissement.

Ces investissements sont nécessaires pour continuer d’améliorer la protection de la ville et de ses habitants contre les inondations, en particulier sur les points récurrents de débordement. Ainsi, cette année, le délégataire a achevé la réalisation de trois chantiers d’envergure.

- La galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri

- Le système d’assainissement des eaux pluviales de la route nationale n°1 (RN1), à l’entrée Ouest de Casablanca au niveau de Lissasfa

- Le renforcement du collecteur des eaux pluviales «Delure», sur la zone historique de la ville.

Ces projets ont nécessité un investissement de plus de 570 millions de DH et mobilisé une vingtaine d’entreprises marocaines et sous-traitants (fabricants, fournisseurs, bureaux d’études et de contrôle…) et plus de 800 ouvriers.

Tout en assurant les clients et les citoyens du Grand Casablanca de leur engagement pour gérer au mieux la saison des pluies, les équipes de Lydec poursuivent leur mobilisation pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions.