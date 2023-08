DGSN: plus de 2.200 fonctionnaires ont bénéficié du mouvement annuel de mutation

La Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) annonce que le mouvement annuel des mutations a profité à 2.213 de ses fonctionnaires, dont 1.000 qui ont changé de lieu de travail dans le cadre de permutations, et 894 qui ont fait une demande pour des raisons sociales, personnelles et de santé, en plus d’autres bénéficiaires de la procédure de regroupement familial.

Ces derniers, de divers grades et travaillant dans les wilayas, les districts de sécurité, les commissariats de police ainsi que dans les services centraux, ont bénéficié de ce mouvement de mobilité interne en soumettant des demandes qui répondaient aux conditions légales et réglementaires telles que l’ancienneté, le respect des délais de demande, les considérations familiales et les considérations de santé, entre autres critères, explique la DGSN.

Notons que la Sûreté nationale a mis en place une procédure spéciale pour répondre aux demandes de mutation de ses fonctionnaires pour des raisons spécifiques et sociales.

Accordant une importance particulière aux demandes de transfert émanant de ses fonctionnaires, la DGSN s’efforce de les satisfaire, à condition qu’elles soient conformes aux critères et conditions professionnelles établies. Cet effort reflète son engagement continu à veiller au bien-être de son personnel, tout en maintenant l’efficacité et l’intégrité des opérations de sécurité à l’échelle nationale.