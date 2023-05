Détournement de 60 millions de DH à une amicale d’habitat à Skhirat: nouveau rebondissement à la Cour de cassation

L’affaire qui a trait au détournement de 60 millions de dirhams à une amicale d’habitat à Skhirat est de retour à la case départ, suite à une décision prise par la Cour de cassation. Bref rappel des faits: des notaires, des intermédiaires, des agents administratifs et un ancien député de la circonscription sont impliqués dans cette affaire.

Ce mercredi 17 mai, Al Akhbar explique que cette affaire de détournement d’argent a connu un nouveau rebondissement, suite au jugement prononcé par la Cour de cassation. Selon les sources du journal, l’affaire est désormais entre les mains des juges de la Cour d’appel de Rabat, afin de rendre justice aux victimes dans cette affaire.

Le quotidien le rappelle, ce sont une centaine de membres d’une amicale d’habitat à Skhirat, l’Association de développement social Ibn Sina de Rabat, qui ont été arnaqués par une poignée d’individus, dont un ancien député de cette circonscription, des entrepreneurs, deux notaires et un intermédiaire immobilier.

Parmi les accusés, certains ont déjà été condamnés par la justice dans cette affaire, entre six mois en sursis et 18 mois mois de prison ferme, rapporte Al Akhbar. Ces peines prononcées ont été alors fortement contestées par les victimes, qui les ont jugées limitées et faibles en comparaison avec les chefs d’accusation.

Les victimes reprochent également à la justice d’avoir épargné certains acteurs principaux de cette affaire de détournement d’argent. A leur tête, l’ancien député de la circonscription de Skhirat, son fils, deux notaires ainsi que d’autres individu, tous impliqués dans ce scandale immobilier, rapportent les sources du journal.

Alors que la décision de la Cour de cassation intervient plusieurs années après le verdict prononcé en 2016, l’issue de l’affaire est désormais ouverte à toutes les possibilités, analysent les sources du journal. En témoigne la comparution de cet ancien député, lui aussi impliqué dans cette affaire, qui risque de faire tomber plusieurs personnalités.