Dessalement d’eau de mer: la station de Casablanca fonctionnera avec de l’énergie éolienne

L'usine de dessalement de l'eau de mer d'Agadir est la plus grande station dans le monde conçue pour l'utilisation combinée de l'eau potable et de l'irrigation, avec une capacité de 275.000 m3/jour. . Abengoa

Le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a indiqué que la station de dessalement d’eau de mer à Casablanca sera réalisée en un temps record de 30 mois. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 9 juin, qu’El Hafidi a, lors d’une rencontre tenue mercredi dernier, indiqué que les cadres de l’Office ont travaillé jour et nuit pour préparer les études et lancer des appels d’offre nationaux et internationaux.

«Les entreprises soumissionnaires seront choisies prochainement après la présélection de trois consortiums internationaux. Nous recevrons les offres en juillet afin que les travaux de construction de la station commencent en 2024 et que son exploitation soit effective avant fin 2026», précise le directeur général de l’ONEE. Quant au coût de production du mètre cube d’eau dessalée, El Hafidi explique que le cahier des charges exige de la société qui remportera ce marché d’utiliser uniquement l’énergie électrique à partir d’une source renouvelable, notamment éolienne.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le projet consiste à concevoir, financer, réaliser et exploiter pendant une durée de 30 ans (3 ans pour la réalisation et 27 pour l’exploitation) une station de dessalement d’eau de mer d’une capacité de 548.000 m3 (soit 200 millions de m3 par an) extensible à 822.000 m³ (soit 300 millions de m3 par an). Ce marché comprend également les travaux de transport maritime d’eau de mer et son rejet ainsi que l’alimentation en énergie renouvelable.

L’usine sera construite sur une superficie de 50 hectares sur un site situé à 40 kilomètres de Casablanca (près de Bir Jdid), à 50 kilomètres d’El Jadida et à 65 kilomètres de Settat. Ce projet concerne 6,7 millions d’habitants repartis sur trois zones situées dans le Grand Casablanca (Casablanca -Mohammedia, les centres urbains et ruraux avoisinants, les zones industrielles et touristiques, Berrechid, Settat, El Jadida et Azemmour).