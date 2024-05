Des températures allant jusqu’à 44°C, voici où il fera le plus chaud ce mardi

Le mois de juillet 2023, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.

Le Maroc est sous l’emprise d’une vague de chaleur exceptionnelle. Et ce mardi, le mercure va encore grimper, surtout à Agadir-Ida-Ou-Tanane, Beni Mellal, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Errachidia, Essaouira, Fquih Ben Salah, Khouribga, Laâyoune, Marrakech, Rehamna, Safi, Settat, Sidi Bennour, Taroudant, Tata, Youssoufia, Zagora, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM).

D’autres provinces vont aussi ressentir une vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C, notamment à Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, et Es-Semara. Et ce, en raison de masses d’air chaud en provenance du grand Sahara suite à l’activation d’une dépression thermique. En plus de cela, des vents forts souffleront dans plusieurs provinces jusqu’à 21h00. Il s’agit d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Berrechid, Boujdour, El Jadida, Essaouira, Laâyoune, Nouaceur, Oued Ed-Dahab, Safi, Settat, Sidi Bennour et Tarfaya.

Lire aussi : Laâyoune: face à la canicule, les habitants trouvent clémence à la plage de Foum El Oued

Demain, mercredi 8 mai, une vague de chaleur (niveau jaune) sera observée à Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Benslimane, Berrechid, Chichaoua, El Hajeb, El Kelaa des Sraghna, Fès, Fquih Ben Salah, Guelmim, Kenitra, Khemisset, Khenifra, Khouribga, Laâyoune, Marrakech, Meknès, Moulay Yacoub, Rehamna, Sefrou, Settat, Sidi Bennour, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Tan-Tan, Tarfaya, Taroudant, Tata, Youssoufia et Zagora.

Khouribga, Marrakech, Chichaoua, Rehamna, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, El Kelaa des Sraghna connaîtront des températures entre 37 et 41°C. Et le mercure grimpera jusqu’à 44°C à Boujdour, Tata, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Assa-Zag, et Es-Semara.