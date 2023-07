Des montagnes de l’Atlas aux Wanderlust Awards: l’incroyable voyage de Hamid Oumezdou, meilleur guide touristique du monde

Animé d’un amour indéfectible pour sa patrie et une passion innée pour le partage, Hamid Oumezdou infuse chaque randonnée et visite d’une touche d’authenticité et d’une générosité qui incarnent à merveille l’hospitalité réputée de son pays.

Qu’il s’agisse de naviguer dans les ruelles pleines de vie de Marrakech ou de gravir les sommets du Haut Atlas, il a ce don unique de révéler la splendeur du Maroc, dans toute son étendue et jusqu’à ses moindres détails. Là où certains voient un guide, d’autres voient un ambassadeur, un conteur, un ami.

Ce natif de Tighza, dans les montagnes du Haut Atlas, a grandi dans le va-et-vient des touristes venus découvrir les trésors de son pays. «Des groupes de touristes venaient dans notre village et ont contribué à des projets de charité. C’est là que mon rêve de devenir guide est né», se remémore-t-il.

De porteur et muletier, Hamid Oumezdou s’est hissé au rang de guide de renom après des années d’efforts et des examens ardus: «J’ai passé les examens pour devenir guide en 2009. J’ai eu la chance d’être sélectionné parmi 30 candidats sur 300. Cela a changé ma vie.»

Lire aussi : Un Marocain élu meilleur guide touristique du monde

Son travail est loin d’être de tout repos, mais Hamid n’y voit que du bonheur. «J’aime tout dans ce travail, même les journées difficiles. Je suis rempli de satisfaction quand je peux résoudre le problème d’un client. Je pense que je suis né pour être guide», aime à dire celui qui fait vivre à ses invités des rencontres intimes avec la culture marocaine. «Il y a une culture et une biodiversité si riches au Maroc, j’ai la chance de laisser mes invités interagir profondément avec la culture marocaine.»

Une passion récompensée

Et ce travail acharné n’est pas passé inaperçu. Lors de la cérémonie des Wanderlust World Guide Awards qui s’est déroulée le 29 juin dernier, Hamid Oumezdou a brillamment remporté le Gold Award, une distinction prestigieuse qui le consacre comme l’un des meilleurs guides touristiques du monde.

Au cœur des montagnes de l’Atlas ou au détour des souks de Marrakech, Hamid Oumezdou est plus qu’un guide, il est l’ambassadeur d’un Maroc authentique et plein de richesses. Le lauréat des Wanderlust World Guide Awards 2023 ne compte pas s’arrêter là: «Je suis très fier de mon beau pays. J’aime partager cela avec mes invités». Cette voix du Maroc semble avoir encore tant de choses à raconter au monde.