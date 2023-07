Un Marocain élu meilleur guide touristique du monde

Plus de 3.000 profils de guides touristiques et accompagnateurs ont été étudiés par le jury des Wanderlust World Guide Awards, composé d’experts du voyage, pour aboutir à une présélection de onze candidatures.

À l’occasion de la tenue des Wanderlust World Guide Awards, lors d’une cérémonie virtuelle qui s’est déroulée le 29 juin, Hamid Oumzdou s’est imposé parmi les milliers candidatures reçues des quatre coins du monde. Parmi ces onze profils figuraient deux guides marocains, Sara Lamzouwaq et Hamid Oumezdou. C’est à dernier qu’a été décernée la plus haute distinction de ce prix international, le Gold Award.

Lire aussi : «Champions of Change 2023»: la Marocaine Nora Belahcen, fondatrice d’un centre de restauration solidaire à Marrakech, décroche la 1ère place du classement

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Hamid Oumezdou a été décrit comme «un guide incroyable, un être humain merveilleux, gentil, attentionné et plein de compassion». Particulièrement apprécié des voyageurs, ceux-ci ont expliqué, à travers leurs nombreux commentaires et appréciations, voir en lui une personne qui les a aidés «à voir le voyage comme une expérience communautaire et culturelle intime».

Guide au Maroc depuis treize ans, Hamid Oumezdou dirige des randonnées en montagne et travaille pour le compte de la société Intrepid, basée à Marrakech. Originaire du village de Tighza, dans les montagnes du Haut Atlas, c’est après avoir entrepris des études d’histoire et civilisation à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, qu’il postule en 2009 au concours dédié pour devenir guide, avant d’épouser ce métier qu’il considère comme une véritable vocation.

Lire aussi : La Marocaine Najat Kaanache élue «cheffe pionnière» aux ELLE Gourmet Awards 2022, en Espagne

«Il y a une culture et une biodiversité très riches au Maroc. Lors de nombreux voyages, j’ai eu la chance de laisser mes invités interagir profondément avec la culture marocaine, en leur faisant découvrir des maisons familiales, partager la nourriture de ceux qui y vivent et leur vie quotidienne», a expliqué le guide lors de la cérémonie de remise des prix.