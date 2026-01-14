Société

Demi-finales et finale CAN 2025: Casablanca déploie 13 fan zones pour accueillir les supporters

Un fan zone à Casablanca. . DR

À l’approche des demi-finales et de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, Casablanca se transforme en une vaste agora populaire dédiée au football. La métropole a déployé un dispositif urbain d’envergure afin de permettre aux habitants comme aux visiteurs de suivre les derniers matchs dans un cadre festif et structuré.

Portée par l’effervescence de la compétition, la Ville de Casablanca a publié à la veille des rencontres décisives des demi-finales et de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 un communiqué dont l’objectif est de garantir à l’ensemble des supporters un accès fluide et sécurisé à la retransmission de la phase finale de la CAN, tout en consolidant la dimension populaire et conviviale de l’événement continental.

La Ville a ainsi mis en place un réseau de treize fan zones réparties à travers la ville, pensées comme de véritables espaces de rassemblement et de célébration collective. Cette initiative événementielle s’inscrit dans une logique de proximité territoriale, permettant aux différents quartiers de Casablanca de vibrer simultanément au rythme de la compétition.

Deux de ces sites bénéficient du statut de fan zones officielles gratuites, accessibles sur simple présentation d’un Fan ID. Elles accueillent le public tous les jours de midi à une heure du matin, offrant une couverture continue de l’ensemble des matchs de la CAN 2025, selon le communiqué.

- Espace Toro

- Fan Zone CAN 2025 – AUDA, d'une capacité exceptionnelle de 25.000 personnes.

- Espace Toro

- Fan Zone CAN 2025 – AUDA, d’une capacité exceptionnelle de 25.000 personnes.

À cette colonne vertébrale officielle s’ajoute un maillage de quatre fan zones gratuites et ouvertes à tous, implantées dans des sites urbains emblématiques.

En complément, quatre fan zones gratuites et ouvertes à tous ont été installées dans des espaces emblématiques de proximité :

- Jardin de la Ligue Arabe;

- Parc de Sbata;

- Espace Zellaqa;

- Un village «Route de la CAN», sur le boulevard Rachidi, dédié à la diffusion des matchs et à l’animation africaine.

Ce dispositif public est complété par plusieurs fan zones privées, venant élargir encore l’offre de diffusion et renforcer la capacité d’accueil globale de la ville pendant les temps forts de la compétition.



