Démantèlement d’un réseau numérique incitant à l’assaut de la frontière de Bab Sebta

Les services de la Gendarmerie Royale de Fnideq ont frappé un grand coup contre les réseaux de l’immigration clandestine. Mardi 14 octobre 2025, une opération conjointe menée en coordination avec le parquet de Tétouan et la cellule centrale de lutte contre la cybercriminalité a permis le démantèlement d’un réseau actif sur les réseaux sociaux, soupçonné d’inciter des migrants à attaquer la barrière frontalière fictive séparant le Maroc du préside de Sebta, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 16 octobre.

Selon le quotidien, les enquêteurs ont réussi à identifier un jeune individu à l’origine de messages de propagande appelant à un «assaut collectif» prévu le 15 octobre. L’auteur présumé, arrêté à Tétouan, s’est révélé être un mineur. Il a été placé sous surveillance sur instruction du parquet et entendu en présence de son tuteur légal afin de déterminer les ramifications de cette cellule virtuelle et les personnes qui pourraient se cacher derrière elle, a-t-on pu lire.

Les investigations ont montré que le suspect avait créé un groupe WhatsApp destiné à mobiliser de jeunes migrants clandestins pour franchir de force la barrière de Bab Sebta. Ce canal de communication servait également à diffuser des messages de désespoir et d’incitation à l’exil, visant à encourager une action coordonnée à grande échelle, explique Al Ahdath Al Maghribia. Face à ces menaces, les autorités locales ont déclenché une mobilisation renforcée.

La Gendarmerie Royale de Fnideq et de Tétouan poursuit les opérations de veille numérique et de surveillance du terrain afin d’intercepter toute tentative d’organisation ou de regroupement. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie nationale plus large, visant à contrer les réseaux criminels exploitant la vulnérabilité des jeunes candidats à l’émigration.

En collaboration avec la Sûreté nationale et les services de renseignement, la Gendarmerie Royale multiplie les interventions préventives pour protéger des vies humaines souvent sacrifiées sur les «routes de la mort» vers l’Europe.

Ce n’est pas la première opération de ce type. Il y a quelques semaines, une autre unité du même corps avait déjà interpellé plusieurs individus impliqués dans des campagnes de propagande numérique similaires.

Ces arrestations confirment la montée en puissance d’une nouvelle forme de criminalité: le cyber-recrutement à la migration clandestine, un phénomène que les autorités marocaines prennent désormais très au sérieux.