Défense. Le bilan en images de la participation des Forces royales air au RIAT 2024

Pour cette nouvelle édition du Royal International Air Tattoo (RIAT), qui célébrait le 50ème anniversaire du F-16, le Maroc a exposé deux modèles de cet avion, le F-16C et le F-16D. Un avion C-130H des Forces Royales Air (FRA) a assuré, à cet effet, le soutien logistique du déploiement de ces avions.

Les F-16 sont renommés pour leur polyvalence. Ces avions de combat multirôle sont capables de réaliser une multitude de missions, incluant l’attaque au sol, la supériorité aérienne et les missions de reconnaissance. Cette capacité à accomplir divers types de missions en fait des outils extrêmement précieux pour les forces aériennes du monde entier.

Le Maroc a participé au Royal International Air Tattoo (RIAT) avec deux F-16 (F-16C et F-16D) pour une exposition statique dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de ce type d'avion.

En termes de conception, le F-16 est notable pour son aile delta et l’absence d’empennage horizontal traditionnel, lui conférant une manœuvrabilité supérieure à haute vitesse et une aptitude à maintenir des performances élevées dans le régime transsonique sans avoir besoin de la postcombustion. Cette conception aérodynamique améliore non seulement l’efficacité opérationnelle mais aussi la survie en environnement de combat. Sur le plan technologique, cet avion se distingue par l’intégration d’un cockpit en verre, d’un système de commande de vol électrique (fly-by-wire) et des capacités de guerre électronique sophistiquées.

Le Royal International Air Tattoo s’est, rappelons-le, tenu du 19 au 21 juillet à la base Fairford des Forces Aériennes britanniques, à l’ouest de l’Angleterre. Il s’agit de l’un des plus grands salons aéronautiques qui a connu la participation de plus de 250 aéronefs. Des expositions et des débats sur l’aviation étaient également au menu de cette édition.

Le général de division Mohammed Gadih, inspecteur des Forces royales air, a pris part à cet événement, de même qu’à la Conférence des chefs d’état-major de l’air et de l’espace (GASCC). Cette réunion, qui s’est tenue à la veille de l’ouverture du RIAT, a vu la participation de leaders mondiaux du secteur, d’industriels de premier plan et d’experts universitaires.

Ces deux événements ont été une opportunité pour l’inspecteur des FRA de rencontrer ses homologues des pays alliés ainsi que des industriels du secteur aéronautique.