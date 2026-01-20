Décès d’un journaliste malien à Rabat: le parquet dément toute mort suspecte

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat a démenti les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant le décès suspect d’un journaliste de nationalité malienne dans un hôtel de Rabat, ainsi que les allégations selon lesquelles il aurait été interrogé en raison de son soutien à l’une des équipes arabes engagées dans la Coupe d’Afrique, précisant que ces affirmations ne reposent sur aucun fondement.

Dans un communiqué, le parquet a indiqué que le 14 janvier courant, les éléments de police ont été alertés par une équipe médicale privée au sujet du décès d’une personne dans son appartement situé à Rabat. À la suite de ce signalement, le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’élucider les circonstances du décès.

Les éléments de la police judiciaire, accompagnés de ceux de la police scientifique et technique, se sont rendus au domicile où logait le défunt, situé dans l’un des quartiers de la capitale. Il s’agissait de Soumari Mohamed Cheikh Tidiane, journaliste indépendant de nationalité malienne, entré au Maroc le 2 janvier via l’aéroport Mohammed V.

La même source précise que les enquêteurs ont trouvé sur place le consul du Mali, accompagné d’un ami du défunt, également journaliste malien accrédité pour couvrir la Coupe d’Afrique des nations. Ce dernier a expliqué avoir reçu un message de la victime l’informant de la gravité de son état de santé, ce qui l’a conduit à se rendre immédiatement à son domicile. L’appartement étant fermé de l’intérieur, les services de secours ont été contactés et ont dû forcer la porte, découvrant le corps sans vie dans la chambre.

Le corps ne présentait aucune trace de violence. À proximité se trouvaient plusieurs médicaments, ainsi que les effets personnels et documents du défunt, ce qui excluait toute suspicion d’agression.

Selon le communiqué du procureur du Roi, la dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie. Les résultats ont conclu que le décès était de cause naturelle, résultant d’une embolie pulmonaire liée à une hypertension artérielle sévère.