État de santé de Mohamed Ziane: la prison locale El Arjat 1 dément les allégations de la famille

L’administration de la prison locale El Arjat 1, près de Rabat, a tenu le 3 décembre à apporter un nouveau démenti aux allégations de la famille de l’avocat Mohamed Ziane concernant une prétendue détérioration de son état de santé à la suite d’une grève de la faim. L’établissement rappelle que ces informations sont dénuées de fondement et renvoie au communiqué publié le 24 novembre 2025, lequel précisait déjà que, selon les termes employés, «le détenu concerné n’a observé aucune grève de la faim et son état de santé demeure normal».

Le communiqué souligne que Mohamed Ziane n’a présenté «aucune notification d’entrée en grève de la faim» et qu’il continue de recevoir régulièrement ses repas, tout en ayant la possibilité d’acquérir des produits alimentaires à la boutique de l’établissement.

L’administration indique que le détenu a lui-même affirmé «n’avoir jamais entamé une grève de la faim, consommer ce qu’il peut et ce qu’il souhaite parmi les repas fournis ou les produits achetés à la boutique, considérant qu’entrer en grève de la faim revient à jeter sa vie dans la perdition, ce qui est contraire à ses convictions religieuses».

Le communiqué dénonce en outre «l’insistance de la famille du détenu, et derrière elle certaines parties exploitant cette affaire pour servir leurs propres agendas, à continuer de diffuser des allégations mensongères et malveillantes concernant la situation actuelle du détenu», qualifiant ces agissements de tentative de «dramatisation destinée à tromper l’opinion publique et à influencer le processus judiciaire des affaires dans lesquelles le détenu est poursuivi».

Enfin, l’établissement précise que Mohamed Ziane bénéficie pleinement de l’ensemble de ses droits, notamment les soins médicaux, les visites familiales, la communication avec sa défense et le contact avec ses proches.