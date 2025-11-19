Kénitra: le Parquet dément la tentative de mariage d’une mineure et ouvre une enquête pour fausses informations

Le Parquet général de Kénitra a formellement démenti, ce mercredi 19 novembre, les rumeurs circulant en ligne. Ces informations infondées faisaient état d’une tentative de mariage «par la Fatiha» entre une adolescente de 14 ans et un homme majeur dans une zone rurale proche de la ville. Ces publications citaient même une plainte émanant d’une association de la société civile.

Selon un communiqué du procureur général du Roi, une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte et confiée au centre judiciaire de la gendarmerie royale de Kénitra. Les investigations ont rapidement démontré que les informations diffusées sont totalement infondées.

L’enfant citée dans la plainte n’a en réalité que 11 ans et vit «en paix et en toute tranquillité» auprès de sa famille, précise le Parquet. Elle n’a aucun lien avec les allégations circulant en ligne, qui se sont révélées sans rapport avec sa situation.

Les investigations se poursuivent pour identifier les personnes à l’origine de ces informations, en violation de la vie privée de la mineure et de sa famille. Le Parquet souligne que les sanctions légales nécessaires seront appliquées au terme de l’enquête.