Décès d’un détenu à Casablanca: l’administration pénitentiaire dément toute négligence médicale

Dans une mise au point, l’administration de la prison locale a démenti les allégations circulant sur les réseaux sociaux concernant le décès du détenu Z.K. Selon l’établissement, les accusations de négligence médicale sont dénuées de tout fondement.

Et de préciser que l’individu en question est décédé, le 20 février 2026, au CHU Ibn Rochd de Casablanca, où il avait été admis le 2 février 2026 en raison d’une insuffisance rénale et d’une maladie cardiovasculaire.

L’administration a rappelé que l’intéressé était placé en détention préventive à la prison Aïn Sebaâ 1 pour des faits graves, notamment constitution de bande criminelle, trafic de stupéfiants, ainsi que coups et blessures.