Société

Décès d’un détenu à Casablanca: l’administration pénitentiaire dément toute négligence médicale

La prison locale de Aïn Sebaa, à Casablanca.

Le détenu décédé vendredi au CHU Ibn Rochd souffrait d’une insuffisance rénale et d’une maladie cardiovasculaire, selon l’administration de la prison locale Aïn Sebaâ 1, qui dément toute négligence médicale.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/02/2026 à 12h02

Dans une mise au point, l’administration de la prison locale a démenti les allégations circulant sur les réseaux sociaux concernant le décès du détenu Z.K. Selon l’établissement, les accusations de négligence médicale sont dénuées de tout fondement.

Et de préciser que l’individu en question est décédé, le 20 février 2026, au CHU Ibn Rochd de Casablanca, où il avait été admis le 2 février 2026 en raison d’une insuffisance rénale et d’une maladie cardiovasculaire.

L’administration a rappelé que l’intéressé était placé en détention préventive à la prison Aïn Sebaâ 1 pour des faits graves, notamment constitution de bande criminelle, trafic de stupéfiants, ainsi que coups et blessures.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/02/2026 à 12h02
#décès#prison#démenti

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Finale de la CAN. Des détenus sénégalais en grève de la faim: le démenti formel du parquet

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: le décès d’une personne lors des événements de Sidi Youssef Ben Ali démenti par le parquet

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Oujda: démenti du décès d’un jeune homme lors d’affrontements avec les forces de l’ordre

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tentatives d’assassinat d’Ahmed Ben Ibrahim, alias «le Malien»: le démenti de la direction de la prison locale Aïn Sebaa

Articles les plus lus

1
Le Conseil de la concurrence perquisitionne les locaux de Masterlab à Rabat
2
Donald Trump salue l’engagement du Maroc pour la stabilisation et la reconstruction de Gaza
3
Fès: l’éclat doré des douceurs traditionnelles fait vibrer les ruelles de la cité millénaire
4
Un collectif des estomacs porte plainte contre les familles marocaines
5
Le boom des recettes fiscales au Maroc expliqué par le patron des impôts, Younès Idrissi Kaitouni
6
Le Maroc prêt à déployer des policiers et enverra des militaires à Gaza, annonce Nasser Bourita
7
Comment le Conseil de la concurrence justifie son choix controversé de vouloir briser le monopole des pharmaciens?
8
Un PIB à 400 milliards de dollars en Algérie: comment Tebboune fabrique une prospérité en toc
Revues de presse

Voir plus