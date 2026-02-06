Société

Finale de la CAN. Des détenus sénégalais en grève de la faim: le démenti formel du parquet

Le Palais de justice de Rabat.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat a rejeté les informations relayées par une agence étrangère évoquant une grève de la faim de ressortissants sénégalais détenus après les violences ayant marqué la finale de la Coupe d’Afrique. Le parquet assure que les détenus bénéficient de leurs droits, notamment en matière de défense et de traduction, et dénonce des informations «dénuées de tout fondement».

Par La Rédaction
Le 06/02/2026 à 21h43

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat a démenti les informations relayées par une agence étrangère faisant état d’une grève de la faim menée par des ressortissants sénégalais arrêtés à la suite des violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique. Les concernés auraient déclaré cette grève pour protester contre le retard pris dans l’instruction de leur affaire et l’absence d’un interprète. Dans un communiqué, le magistrat affirme que «les informations contenues dans la dépêche sont infondées».

Concernant la supposée grève de la faim, le parquet précise qu’«il s’agit d’une information erronée», soulignant que «les intéressés bénéficient normalement et régulièrement des repas fournis par l’établissement pénitentiaire».

S’agissant du report de l’examen de leur affaire, le procureur rappelle la chronologie de la procédure judiciaire. Il indique que «la première audience au cours de laquelle leur affaire a été inscrite s’est tenue le 22 janvier 2026» et qu’elle a été «reportée au 29 janvier 2026 à leur demande afin de leur accorder un délai pour préparer leur défense». Le communiqué ajoute que l’affaire a été à nouveau reportée après que les prévenus ont insisté sur la présence de leurs avocats. Ainsi, la juridiction a fixé une audience au 5 février 2026, laquelle a connu «la présence d’un avocat du barreau de France sans être accompagné d’un avocat disposant d’une adresse de correspondance au Maroc». Le parquet précise que l’affaire a ensuite été renvoyée au 12 février 2026 «à la demande unanime des prévenus, qui ont sollicité un délai supplémentaire afin d’assurer la présence de leur défense».

Lire aussi : Finale de la CAN: le Maroc «contrôle» la CAF, vraiment?

Le communiqué souligne également que l’avocat en question «s’est entretenu directement avec les détenus sénégalais en langue française et les a informés de la date du report de l’affaire conformément à leur requête».

Au sujet de la présence d’un interprète lors des audiences, le parquet affirme que «les audiences se sont déroulées en présence d’un interprète assermenté désigné par le tribunal pour assurer la traduction en langue française», précisant que cette langue est «comprise et parlée par l’ensemble des détenus concernés sans exception».

Enfin, concernant l’allégation selon laquelle les interrogatoires menés par la police judiciaire auraient été menées sans interprète, le procureur rappelle que «les dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale ne rendent pas obligatoire le recours à un interprète lorsque l’officier chargé d’établir le procès-verbal maîtrise la langue comprise par la personne auditionnée». Le communiqué insiste sur le fait que «les procès-verbaux établis pour l’ensemble des détenus mentionnés précisent que le contenu du procès-verbal a été lu et traduit à la personne auditionnée», concluant que les informations publiées par le média étranger sont «dénuées de tout fondement».

Par La Rédaction
Le 06/02/2026 à 21h43
#Finale de la CAN#Justice#Détenus

LEs contenus liés

Sports

Finale de la CAN: la Fédération sénégalaise renonce à faire appel et accepte les sanctions sportives et financières

Sports

Exclu360. Finale de la CAN: Raymond Hack, ancien patron de la commission de discipline de la CAF, dénonce des sanctions trop légères

Sports

Finale de la CAN: la FRMF fait appel après un verdict disciplinaire qui suscite l’indignation

Sports

Finale de la CAN: le Maroc «contrôle» la CAF, vraiment?

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Oued El Makhazine: immersion dans les opérations de déversement préventif
3
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
4
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
5
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
6
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
7
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
8
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
Revues de presse

Voir plus