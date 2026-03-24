Décès au siège de la BNPJ: le ministère public confirme l’absence d’élément criminel et décide d’archiver l’affaire

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a indiqué que le ministère public a décidé, sur la base des résultats des enquêtes concernant le fait qu’une personne, faisant l’objet d’une enquête judiciaire, se soit jetée d’une fenêtre au quatrième étage du siège de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca, d’archiver la procédure pour absence d’élément criminel.

Le procureur général du Roi a annoncé, dans un communiqué, que suite au communiqué publié par ce ministère public le 19 février 2026, qui avait informé l’opinion publique de l’incident impliquant une personne qui s’était jetée d’une fenêtre au quatrième étage du siège de la BNPJ, entraînant des blessures graves ayant conduit à son décès à l’hôpital, ledit ministère public avait ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire approfondie, confiée à la Direction régionale de la police judiciaire de Casablanca, afin de garantir la neutralité et l’indépendance de l’enquête.

La même source a ajouté que l’enquête a inclus l’audition des agents de police chargés de l’enquête avec le défunt au sein de la Brigade nationale de la police judiciaire, ainsi que les inspections nécessaires effectuées par les techniciens de la scène de crime, la collecte des échantillons nécessaires, et l’extraction des images de la caméra de surveillance située dans la cour du siège de la Brigade. Les investigations ont conclu que le défunt s’était jeté lui-même de la fenêtre du bureau au quatrième étage du siège de la BNPJ, situation confirmée par l’extraction des images de la caméra, ce qui lui a causé des blessures très graves ayant entraîné son décès.

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L’enquête a été corroborée par le rapport d’autopsie réalisé sur le corps du défunt par une commission médicale composée de trois médecins spécialisés en médecine légale. Le rapport a conclu que le décès était dû aux complications résultant de multiples traumatismes subis par le défunt, incluant fractures du crâne, des os du visage, des côtes et du fémur, avec un saignement méningé, et que la multiplicité des blessures était compatible avec le fait de s’être jeté de la fenêtre.

L’expertise des échantillons prélevés sur le sang, le contenu de l’estomac et l’urine du défunt n’a révélé aucune substance chimique ou biologique étrangère à l’organisme.

L’expertise scientifique et technique des objets trouvés sur le lieu de la chute du défunt et leur comparaison avec les traces biologiques a également montré la présence d’un seul profil génétique correspondant au défunt, sans trace génétique d’autrui, ce qui est cohérent avec les conclusions de l’enquête sur le fait que l’intéressé s’était jeté lui-même du quatrième étage.