Impliqué dans une affaire pénale, un suspect se donne la mort au siège de la BNPJ à Casablanca, l’enquête se poursuit

Siège de la BNPJ, Casablanca

Le siège de la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca.

La personne qui avait tenté de se suicider mercredi en se jetant du haut d’un bureau au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, lors de la procédure d’enquête pour son implication présumée dans une affaire pénale, a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Le 19/02/2026 à 11h57

Les éléments de la Sûreté nationale de Casablanca ont appris le décès de l’individu qui avait tenté de mettre fin à ses jours, mercredi, en se jetant par la fenêtre d’un bureau situé à un étage supérieur du siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), où il faisait l’objet d’une procédure d’enquête judiciaire.

Le suspect a été grièvement blessé lors de sa chute et a été évacué en urgence vers l’hôpital dans un état critique. Malgré les soins prodigués, il a succombé à ses blessures. La dépouille a été placée à la disposition de l’autopsie médicale afin de déterminer la cause du décès.

Pour rappel, la Brigade nationale de la police judiciaire avait ouvert, mercredi soir, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, dans le but de déterminer les circonstances ayant conduit à cette tentative de suicide.

Les premières données de l’enquête, corroborées par les constatations effectuées sur place, indiquent que la personne concernée se serait volontairement jetée par la fenêtre alors qu’elle était soumise à une procédure d’enquête pour son implication présumée dans une affaire pénale. Les investigations se poursuivent actuellement sous l’autorité du parquet compétent afin de faire toute la lumière sur les faits.

