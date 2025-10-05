Une escroquerie bancaire sophistiquée secoue Casablanca: la BNPJ enquête

La Brigade nationale de la police judiciaire a achevé ses investigations dans l’une des affaires les plus complexes de ces dernières années. Le dossier a été transmis au procureur près la Chambre criminelle à la Cour d’appel de Casablanca.

Les faits remontent à la découverte fortuite par une citoyenne d’une procédure judiciaire qui avait été engagée en son nom devant le tribunal commercial de Casablanca, relate le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 6 octobre. Un jugement initial avait été rendu en sa faveur, ordonnant à une institution bancaire de lui verser près de 20 millions de dirhams au titre de deux bons de caisse. Sauf que ce n’est pas la concernée qui a engagé la procédure.

En enquêtant sur cette affaire, la plaignante a découvert que les auteurs de la manipulation étaient des employés de la banque, dont le représentant légal et un directeur régional, ce dernier ayant impliqué son père dans le stratagème.

Tous les documents liés à la procédure, y compris une déclaration de perte de bons de caisse, étaient falsifiés et ne concernaient pas la plaignante, a-t-on lu. Mais les fraudeurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont obtenu un jugement de la Cour d’appel confirmant le jugement initial, avec une augmentation du montant réclamé, puis ont fait rejeter le pourvoi en cassation pour donner force exécutoire à leur falsification.

Selon la plainte de la citoyenne, qu’Al Akhbar affirme avoir consulté, les auteurs ont agi en connivence, falsifiant les documents pour créer une affaire fictive. Deux avocats de Casablanca ont été impliqués, l’un jouant le rôle de représentant de la plaignante sans mandat, l’autre défendant les intérêts d’un responsable bancaire.

Tous les actes et mémoires produits faisaient apparaître un litige réel, destiné à convaincre la justice d’ordonner le versement du montant falsifié, a-t-on encore lu. La victime a également découvert que les employés de la banque avaient créé un compte bancaire sous leur contrôle pour réceptionner la somme qui lui était initialement destinée afin de se l’approprier ensuite.

La plaignante avait déposé sa plainte en août 2021 auprès du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca pour constitution de bande criminelle, escroquerie, falsification et usage de documents officiels falsifiés. La plainte impliquait des employés de banque, des avocats, un traducteur assermenté et un huissier.

Les enquêteurs ont entendu la plaignante et recueilli des preuves confirmant la manipulation et la falsification des documents par les employés de la banque, visant à détourner des fonds de l’institution, a précisé Al Akhbar.

À ce jour, le dossier demeure sur le bureau du magistrat, en attente de la décision qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette escroquerie sophistiquée.